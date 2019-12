कांग्रेस की 135वीं स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय में कांग्रस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया। उनके साथ राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोतीलाल वोरा, ए.के. एंटनी और अन्य सीनियर नेता मौजूद थे।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi hoists tricolour at party office on 135th #CongressFoundationDay. Rahul Gandhi,Dr.Manmohan Singh, Motilal Vora,AK Antony and other senior leaders present pic.twitter.com/h8GewiSUp9