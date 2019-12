बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पर आज दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इसे आसानी से बहुमत के साथ सदन में पारित हो जाएगा।



Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi after BJP parliamentary party meeting: The #CitizenshipAmendmentBill will be tabled in Rajya Sabha at 12 pm today, and it will be passed in the house with comfortable majority (file pic) pic.twitter.com/ckHwZoXpAP