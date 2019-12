Protest Against Citizenship Amendment Act Live Updates:

डिब्रुगढ़ के डिप्टी कमिश्नर पल्लव गोपाल झा ने कहा कि असम के डिब्रुगढ़ में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ यहां प्रदर्शन हो रहा है।

Dibrugarh Deputy Commissioner Pallav Gopal Jha: Curfew in Dibrugarh (Assam) has been relaxed from 7 am to 4 pm today. #CitizenshipAmendmentAct