दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद झड़प मामले में दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दो एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका बैकग्राउंड पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा है। पत्थरबाजी को लेकर एक एफआईआर ब्रिजपुरी में दर्ज की गई है।

Delhi Police files 2 FIRs in connection with y'day's Jafrabad incident under the IPC sections for rioting&damaging public property. 5 people have been detained, their backgrounds are being checked by Police. One FIR also registered in Brijpuri under IPC sections for stone pelting