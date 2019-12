दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के सभी इंट्री और एग्जिट गेट खोल दिए गए हैं। सभी स्टेशन पर अब सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates at all stations have been opened. Normal services have resumed in all stations. pic.twitter.com/L1UXkKT8x8