सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार से कुछ अस्थायी परमिट जारी करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद अटार्नी जरनल ने अदालत से कहा कोर्ट में 140 याचिकाएं दायर हैं। कोर्ट अब और पिटिशन दाखिल करने की इजाजत नहीं दे। अन्य जो सुनवाई की इच्छा रखते हैं, वे इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं।

SC hearing petitions on #CitizenshipAmendmentAct: CJI says, we may ask govt to issue some temporary permits for the time being. AG asks court to freeze filing further petitions, as over 140 petitions have been filed&others who wish to be heard, may file intervention application.