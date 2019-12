महाराष्ट्र: मुंबई में रह रहे असम के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शहर के आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एक्टर दिपन्निता शर्मा भी मौजूद रहे।

Maharashtra: People of Assam, living in Mumbai, protest against #CitizenshipAmendmentAct, at the city's Azad Maidan. Actor Dipannita Sharma is also present at the protest. pic.twitter.com/nTgnlUYLeA