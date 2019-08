आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी जांच में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त तक राहत दी है। अब 26 अगस्त यानि सोमवार को सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों की सुनवाई होगी। चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में हैं।

Both CBI and Enforcement Directorate matters to be heard again on Monday August 26 in Supreme Court. Chidambaram is in CBI custody till August 26. https://t.co/vVIwpsDPZc