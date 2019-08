चेन्नई में कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सीबीआई ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी की गई है।

Karti Chidambaram in Chennai: It (arrest of P Chidambaram by CBI) is being done just to divert attention from the issue of #Article370. pic.twitter.com/ym8t0TjRbH