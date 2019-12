गुजरात: अहमदाबाद पुलिस ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 49 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें कांग्रेस कॉरपोरेटर शहजाद खान भी शामिल हैं।

Ahmedabad Police has detained 49 people in connection with violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct yesterday. Among the detainees, is Congress corporator Shehzad Khan(in middle in plain white shirt) #Gujarat pic.twitter.com/IAfE9QhGIu