अपना दल ने पकौड़ी लाल कोल को रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया।

Apna Dal names Pakauri Lal Kol as its MP candidate from Robertsganj parliamentary constituency. pic.twitter.com/3Ezjq3zUMe