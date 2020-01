मुंबई: बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने कंजुरमार्ग स्टेशन पर रेलवे ट्रैक रोका। संगठन ने आज भारत बंद बुलाया है।

Mumbai: Members of Bahujan Kranti Morcha block a railway track in Kanjurmarg station during a protest against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens . The organization has called for a 'Bharat Bandh' today. pic.twitter.com/1aVpEyh3Ot