Ayodhya verdict live updates ram mandir babri masjid land dispute:

अयोध्या मामले पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह अन्य सीनियर अधिकारियों के बीच बैठक हुई। सीजेआई रंजन गोगोई के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य सीनियर अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से निकल चुके हैं।

Uttar Pradesh Chief Secretary Rajendra Kumar Tiwari and Director of Police, OP Singh along with other senior officials leave Supreme Court after meeting the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi ahead of Ayodhya verdict. pic.twitter.com/1HUXFAdc6E