अयोध्या मामले की सुनवाई का आज 40वां और अंतिम दिन है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आज शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी।

Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi while dismissing intervention application of one of the parties Hindu Maya Sabha in #Ayodhya land case: This matter is going to be over by 5 pm today. Enough is enough.