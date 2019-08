दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी बेटी नमिता कौल भट्टाचार्या और पोती निहारिका ने सदैव अटल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Delhi: Late #AtalBihariVajpayee's daughter Namita Kaul Bhattacharya and granddaughter Niharika arrive at 'Sadaiv Atal', on the former Prime Minister's first death anniversary today. pic.twitter.com/6WU2SfPkmF