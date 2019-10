महाराष्ट्र: एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट डाला। इस सीट से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं।

Maharashtra: Senior Nationalist Congress Party (NCP)leader Supriya Sule after casting her vote in Baramati. Her cousin and NCP leader Ajit Pawar is contesting against BJP's Gopichand Padalkar from the constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/unsex40pLC