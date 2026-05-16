699 के अंदर खरीदें टॉप रेटेड समर फ्रेंडली कॉटन बेडशीट्स की वैरायटी
गर्मी में अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, तो प्रीमियम क्वालिटी की ये कॉटन बेडशीट्स ट्राई करें। यहां 699 के अंदर टॉप क्वालिटी की बेडशीट मिलेंगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपकी स्किन भी गर्मियों में सेंसिटिव हो जाती है, तो आप कौन सा बेडशीट इस्तेमाल करती हैं, इससे आपकी बॉडी पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर अब तब वही सिंथेटिक और मिक्स फैब्रिक की बेडशीट इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए समर्स में सबसे जरूरी है कॉटन की हल्की आरामदायक बेडशीट इस्तेमाल करना! Amazon Great Summer Sale Deals में कॉटन बेडशीट पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Urban space की प्रिंटेड बेडशीट की हल्की मुलायम फैब्रिक बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इस रिंकल फ्री बेडशीट को अपने अनुसार इस्तेमाल करें, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसमें और भी कई कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
RajasthaniKart की प्योर 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बेडशीट का कलर और प्रिंट दोनों अट्रैक्टिव है। इस पर राजस्थानी ट्रेडीशनल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसका कलर बेहद रिफ्रेशिंग है, जो पूरी तरह समर वाइन दे रहा है। कॉटन बेडशीट की अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक इसे सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट गर्म मौसम में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। खासकर अगर आपको रैशेज निकल आते हैं, तो भूल कर भी मिक्सड बेडशीट इस्तेमाल न करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। इस तरह के कॉटन बेडशीट स्किन फ्रेंडली होते हैं और बॉडी को तरोताजा रखते हैं। इस बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी।
Huesland Ahmedabad कॉटन बेडशीट की हल्की आरामदायक फैब्रिक बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। ये एक समर फ्रेंडली ऑप्शन है, इसे आप सभी जरूर ट्राई करें। इसका प्रिंट और पैटर्न भी कमाल का है। इसके साथ दो मैचिंग पिलो कवर्स भी आयेंगे।
समर फ्रेंडली बेडशीट की तलाश है, तो इस आरामदायक बेडशीट की फैब्रिक जितनी हल्की और हवादार है, इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इतने ही रिफ्रेशिंग हैं। अगर आप भी लाइट कलर की बेडशीट ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। बेडशीट को खासकर गर्म मौसम के लिए तैयार किया गया है, आप बेफिक्र होकर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
हल्के रंग की प्रिंटेड बेडशीट का लुक रिफ्रेशिंग है। ये गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इस बेडशीट के साथ कंट्रास्ट में दो मैचिंग पिलो कर्व्स आएंगे। साथ में इसमें इलास्टिक फिटिंग मिल जाती है। इस तरह इसे बेड पर बिछाना आसान हो जाता है और ये रिंकल फ्री रहते हैं।
Huesland by Ahmedabad की ये कॉटन बेडशीट हल्की और आरामदायक ऑप्शन है। खासकर समर्स के लिए ये परफेक्ट रहेगी। अगर आप भी लाइट कलर की बेडशीट पसंद करती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस पर बने प्रिंट बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसके दो अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इन्हें मेंटेन करना बेहद आसान है, आप चाहे तो इसे मशीन वॉश कर सकते हैं।
VOMZER की कॉटन बेडशीट का लुक काफी रिफ्रेशिंग है। ये आपके कमरे में बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब देंगी। हल्के रंग की ये यूनिक बेडशीट मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इस समय रिफ्रेशिंग बेडशीट को 68% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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