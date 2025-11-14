Hindustan Hindi News
You can try these green colour sarees for mehandi ceremony

इस वेडिंग सीजन मेंहदी फंक्शन में आपके लुक में चार चांद लगा देंगी ये हरे रंग की साड़ियां

संक्षेप: आपने अभी तक अपनी मेहंदी आउटफिट नहीं ली है, तो हम आपके लिए लाए हैं हरे रंग की कुछ खूबसूरत साड़ियां, जो आपको बेहद पसंद आएंगी।

Fri, 14 Nov 2025 03:27 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
शादी सीजन शुरू हो चुका है, दोस्त की शादी हो या भाई बहन की मेहंदी फंक्शन को लेकर हम सभी बेहद एक्साइटेड होते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी मेहंदी आउटफिट नहीं ली है, तो हम आपके लिए लाए हैं हरे रंग की कुछ खूबसूरत साड़ियां, जो आपको बेहद पसंद आएंगी। यह सभी साड़ियां बजट फ्रेंडली हैं और इनका लुक काफी अट्रैक्टिव है। सस्ते दाम पर प्रीमियम क्वालिटी की ऐसी साड़ी ढूंढना आसान नहीं है। पर हमने आपका ये काम आसान बना दिया है, आइए एक्सप्लोर करते हैं इन साड़ियों का बेस्ट कलेक्शन।

इस वेडिंग सीजन मेंहदी फंक्शन में आपके लुक में चार चांद लगा देंगी ये हरे रंग की साड़ियां
Yashika women की चंदेरी सिल्क लेस बॉर्डर साड़ी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। हल्के हरे रंग की साड़ी पर पिंक रंग का कंट्रास्ट बॉर्डर दिया गया है, जो इसके लुक में चार चांद लग रहा। वहीं आपको इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज पीस मिल जाएगा जो आपकी साड़ी को पूरी तरह कंप्लीमेंट देगा। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Akhilam की ये जॉर्जेट साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इस पर बॉर्डर डिज़ाइन दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार डिजाइन करवा सकती हैं। मेहंदी फंक्शन पर कैरी करने के लिए यह पूरी तरह से परफेक्ट रहेगी।

SIRIL ब्रांड की जॉर्जेट फॉइल प्रिंटेड साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। दोस्त की मेहंदी हो या घर की शादी, आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, इन्हें एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। इस समय इस पर 74% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी केवल 849 में आप इन्हें आर्डर कर सकती हैं।

शिफॉन फैब्रिक पर सीक्वेंस की एंब्रायडरी के साथ यह हल्के हरे रंग की साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ कंट्रास्ट में पर्पल रंग का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। अगर आपको भी कंट्रास्ट लुक पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। खासकर वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

अगर आपको भी मेरी तरफ बंधनी प्रिंट की साड़ियां पसंद हैं, तो डोला सिल्क फैब्रिक से तैयार जरी बॉर्डर लुक के साथ यह साड़ी वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की और लाइट वेट है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। यह एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा।

Satrani Women's की टिश्यू सिल्क फैब्रिक से तैयार इस डिजाइनर साड़ी का लुक महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इस पर सीक्वेंस वर्क है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। इसकी फैब्रिक की चमक इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर ऑउटफिट बनाती है। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी आराम से कैरी कर सकती हैं।

Akhilam की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस डिजाइनर साड़ी का लुक महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इस पर कंट्रास्ट में मेहरून रंग का ब्रॉड बॉर्डर डिज़ाइन दिया गया है, साथ ही साथ पूरी साड़ी पर बूटी वर्क है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

शिमर शिफॉन फैब्रिक की सीक्वेंस एंब्रॉयडरी बॉर्डर साड़ी का लुक सिंपल और एलिगेंट है। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर मेहंदी जैसे वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक में एक शाइन है, जो इसे परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाता है।

अगर आपको साड़ी बांधने नहीं आती है, तो चिंता न करें SATAZ की यह खूबसूरत जॉर्जेट रेडी टू वियर साड़ी को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वेडिंग फंक्शंस में साड़ी बांधने का अधिक समय नहीं मिल पाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस जॉर्जेट की हल्की साड़ी पर पतला बॉर्डर दिया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा।

जॉर्जेट मटेरियल से तैयार ये फॉयल प्रिंटेड लेस वर्क साड़ी का लुक कमाल का है। इसकी फैब्रिक बेहद लाइटवेट है, जिसे आप आराम से कैरी कर सकती हैं। वेडिंग फंक्शंस में पहनने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इस पर 65% का ऑफ मिल रहा है, केवल ₹599 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
