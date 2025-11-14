इस वेडिंग सीजन मेंहदी फंक्शन में आपके लुक में चार चांद लगा देंगी ये हरे रंग की साड़ियां

संक्षेप: आपने अभी तक अपनी मेहंदी आउटफिट नहीं ली है, तो हम आपके लिए लाए हैं हरे रंग की कुछ खूबसूरत साड़ियां, जो आपको बेहद पसंद आएंगी।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

शादी सीजन शुरू हो चुका है, दोस्त की शादी हो या भाई बहन की मेहंदी फंक्शन को लेकर हम सभी बेहद एक्साइटेड होते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी मेहंदी आउटफिट नहीं ली है, तो हम आपके लिए लाए हैं हरे रंग की कुछ खूबसूरत साड़ियां, जो आपको बेहद पसंद आएंगी। यह सभी साड़ियां बजट फ्रेंडली हैं और इनका लुक काफी अट्रैक्टिव है। सस्ते दाम पर प्रीमियम क्वालिटी की ऐसी साड़ी ढूंढना आसान नहीं है। पर हमने आपका ये काम आसान बना दिया है, आइए एक्सप्लोर करते हैं इन साड़ियों का बेस्ट कलेक्शन।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Yashika women की चंदेरी सिल्क लेस बॉर्डर साड़ी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। हल्के हरे रंग की साड़ी पर पिंक रंग का कंट्रास्ट बॉर्डर दिया गया है, जो इसके लुक में चार चांद लग रहा। वहीं आपको इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज पीस मिल जाएगा जो आपकी साड़ी को पूरी तरह कंप्लीमेंट देगा। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Loading Suggestions...

Akhilam की ये जॉर्जेट साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इस पर बॉर्डर डिज़ाइन दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार डिजाइन करवा सकती हैं। मेहंदी फंक्शन पर कैरी करने के लिए यह पूरी तरह से परफेक्ट रहेगी।

Loading Suggestions...

SIRIL ब्रांड की जॉर्जेट फॉइल प्रिंटेड साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। दोस्त की मेहंदी हो या घर की शादी, आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, इन्हें एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। इस समय इस पर 74% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी केवल 849 में आप इन्हें आर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

शिफॉन फैब्रिक पर सीक्वेंस की एंब्रायडरी के साथ यह हल्के हरे रंग की साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ कंट्रास्ट में पर्पल रंग का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। अगर आपको भी कंट्रास्ट लुक पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। खासकर वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Loading Suggestions...

अगर आपको भी मेरी तरफ बंधनी प्रिंट की साड़ियां पसंद हैं, तो डोला सिल्क फैब्रिक से तैयार जरी बॉर्डर लुक के साथ यह साड़ी वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की और लाइट वेट है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। यह एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा।

Loading Suggestions...

Satrani Women's की टिश्यू सिल्क फैब्रिक से तैयार इस डिजाइनर साड़ी का लुक महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इस पर सीक्वेंस वर्क है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। इसकी फैब्रिक की चमक इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर ऑउटफिट बनाती है। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी आराम से कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Akhilam की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस डिजाइनर साड़ी का लुक महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इस पर कंट्रास्ट में मेहरून रंग का ब्रॉड बॉर्डर डिज़ाइन दिया गया है, साथ ही साथ पूरी साड़ी पर बूटी वर्क है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

शिमर शिफॉन फैब्रिक की सीक्वेंस एंब्रॉयडरी बॉर्डर साड़ी का लुक सिंपल और एलिगेंट है। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर मेहंदी जैसे वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक में एक शाइन है, जो इसे परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाता है।

Loading Suggestions...

अगर आपको साड़ी बांधने नहीं आती है, तो चिंता न करें SATAZ की यह खूबसूरत जॉर्जेट रेडी टू वियर साड़ी को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वेडिंग फंक्शंस में साड़ी बांधने का अधिक समय नहीं मिल पाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस जॉर्जेट की हल्की साड़ी पर पतला बॉर्डर दिया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा।

Loading Suggestions...