Skechers के जूते जैसा कंफर्ट वो भी आधे बजट में, ट्राई करें ये ब्रांड्स विकल्प
लंबे समय से स्पोर्ट शू की तलाश है, तो Sparx, Asian, Campus के जूते ट्राई करें। ये बजट फ्रेंडली हैं, या यूं कहें कि स्केचर्स के जूतों की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें खरीद सकते हैं।
Skechers जूतों का एक जाना माना ब्रांड है, जिसके स्पोर्ट शूज लोगों को बेहद पसंद हैं। हालांकि, इसके जूते थोड़े महंगे आते हैं, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता। परंतु अगर आप कम पैसे में स्केचर्स के जूते जैसा कंफर्ट और स्टाइल चाहते हैं, तो आपको ये लेख जरूर देखना चाहिए। Sparx, Asian, Campus के जूते बजट फ्रेंडली हैं, या यूं कहें कि स्केचर्स के जूतों की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें खरीद सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसीही स्पोर्ट शूज (sport shoe) जो आपको देंगे बेहतर कंफर्ट वो भी आपके बजट में।
Campus के बजट फ्रेंडली जूते देंगे बेहतर कंफर्ट और सपोर्ट
कैंपस के जूते अपने बजट फ्रेंडली नेचर के लिए जाने जाते हैं। इस ब्रांड को इसकी स्टाइलिश और कंफर्टेबल रनिंग शूज के लिए जाना जाता है। इसके जूतों की क्वालिटी बाहर के ब्रांड्स के जूतों के बराबर की है, वो भी बेहद कम दाम में। अगर आप भी स्केचर्स के जूते पसंद करते हैं, तो सामान्य एहसास के लिए कम बजट में कैंपस का जूता खरीदें।
गलती से भी नजरअंदाज न करें Sparx के जूते
Sparx के जूतों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यह एक बेहतरीन बजट फ्रेंडली विकल्प है, जो कई टॉप ब्रांड्स के जूतों से मुकाबला कर सकता है। इसकी क्वालिटी और कंफर्ट दोनों ही कमाल के हैं। इनके स्पोर्ट शूज पैरों इसको पूरा सपोर्ट देते हैं, जिससे काफी लोगों ने इन्हें बेहद फ्रिक्वेंटली ऑर्डर किया है। वहीं इनकी फैब्रिक क्वालिटी की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है।
प्रीमियम ब्रांड की वाइब चाहिए वो भी सस्ते में तो Liberty के जूते ट्राई करें
Liberty के जूते किसी प्रीमियम ब्रांड से कम नहीं हैं। इनकी क्वालिटी और स्टाइल दोनों ही लोगों को पसंद आता है। स्केचर्स जैसे ब्रांड पर अधिक खर्च न करते हुए आप चाहे तो एक जूते के बजट में Liberty का दो जूता खरीद सकते हैं। इनमें कई अलग-अलग तरह के डिजाइन और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।
Skechers के बजट फ्रेंडली सब्सीट्यूट हैं Asian के जूते
अगर आप लंबे समय से स्पोर्ट शू लेने का सोच रहें हैं, परंतु ब्रांड स्पेसिफिक होने की वजह से बजट इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो Asian के जूते ट्राई करें। ये जूते बजट फ्रेंडली हैं, प्रीमियम एहसास और स्टाइल के साथ इन जूतों को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। खासकर प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में वही कंफर्ट आपको आधे से कम दाम में मिलेगा। वहीं इनका मैट्रियल भी ड्यूरेबल है, जिन्हें आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
