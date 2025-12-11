Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़You can style these winter woolen phirans Kashmiri kurtas

वूलन कश्मीरी फिरन खरीदने का सोच रही हैं, तो ऑर्डर करें ये आरामदायक विकल्प

संक्षेप:

आजकल लोग फिरन को काफी पसंद कर रहे हैं, ये सर्दियों का ट्रेडिंग आउटफिट बन चुका है। इस बार आप भी वूलन फिरन में अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं।

Dec 11, 2025 01:46 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, अगर आप भी वूलन आउटफिट्स की तलाश में हैं, तो इस बार वूलन फिरन ट्राई करें। कई बार सर्दियों में हमें समझ नहीं आता क्या पहना जाए, लेकिन ठंड के कई ऐसे आउटफिट्स हैं, जिनमें आप आराम से अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। इन्हीं में से एक है फिरन यानी कश्मीरी कुर्ता (Kashmiri kurta)। यहां हम वूलन फिरन के कुछ बेस्ट ऑप्शंस लाएं हैं, जो बॉडी को गर्म रखने के साथ ही स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। वहीं इस समय इनपर 40 से 60% तक ऑफ मिल जाएगा। ऐसा मौका बार-बार नहीं आने वाला इसलिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
वूलन कश्मीरी फिरन खरीदने का सोच रही हैं, तो ऑर्डर करें ये आरामदायक विकल्प
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप बजट फ्रेंडली कश्मीरी कुर्ती की तलाश में हैं, तो ये वूलन कुर्ता बिल्कुल बेस्ट रहेगा। 46% की ऑफ के साथ, इसे केवल 1183 रुपए में ऑर्डर कर सकती हैं। इसपर की गई आरी एंब्रॉयडरी, इस कुर्ते के लुक में चार चांद लगा रही हैं। अगर फैब्रिक की बाद करें तो वूलन होने के बावजूद ये बेहद हल्की और मुलायम है। इसे बैगी जींस और प्लाजो के साथ स्टाइल करें।

Loading Suggestions...

CRAFTBAZAR ब्रांड का कश्मीरी एंब्रायडरी फिरन मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप लंबे समय से कश्मीरी कुर्ता खरीदने पर विचार कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इस फिरन का लुक काफी अट्रैक्टिव है, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ब्लू रंग के इस कुर्ते पर बने सफेद फ्लोरल डिजाइन, इसे एक यूनीक आउटफिट बनाते हैं। साथ ही इसकी गर्म फैब्रिक सर्दियों में आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी।

Loading Suggestions...

ये कश्मीरी वूलन फिरन पर की गई हैंड एंब्रायडरी आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। ये ट्रेडिशनल आउटफिट का लुक कमाल का है। अगर आप भी लाइट कलर का फिरन ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

आरी वर्क के साथ ये फिरन आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। सफेद रंग के कुर्ते पर की गई गुलाबी रंग के धागे की एंब्रॉयडरी का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पूरे कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है, जो हैंडलूम को दर्शा रही है। इसकी वूलन फैब्रिक बॉडी को गर्म रखती है, जिससे आप ठंड के मौसम में भी इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें 33% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

वूलन फैब्रिक से तैयार ये गर्म फिरन आप सभी को पसंद आएगा। ये सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, सर्दी में शरीर को पूरी तरह गर्म रखती है। यानी अब ठंड में आउटिंग पर जाना हो तो स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बेहद खूबसूरती के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

CRAFTBAZAR का ये कश्मीरी एंब्रायडरी कुर्ते का लुक स्टाइलिश है, जिसे आप अपने पसंदीदा बैगी जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। सफेद रंग के कुर्ते पर की गई काले धागे की एंब्रॉयडरी देखने में बेहद आकर्षक लग रही है। यह एक ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी है जिसे आरी वर्क कहा जाता है, ये कश्मीर में की जाती है। इसकी फैब्रिक बेहद मुलायम और लाइटवेट है, इसे जरूर ट्राई करें।

Loading Suggestions...

वूलन फैब्रिक से तैयार ये कश्मीरी कुर्ता देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर की गई आरी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग आपको पसंद आयेगी। अगर आप बजट फ्रेंडली कुर्ते की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इस समय इस पर 54% का ऑफ मिल रहा है, लगभग आधे दाम पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

HAUTEMODA की ये कश्मीरी फिरन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। अगर आप भी लंबे समय से कश्मीरी कुर्ता खरीदने का सोच रही हैं, परंतु ये आपके बजट में नहीं आ रहे थे, तो इस समय 46% के ऑफ के साथ इस ऑप्शन को लगभग आधे दाम पर आर्डर कर सकती हैं। वहीं इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। सर्दियों में आप इसे हाई नेक स्वेटर के ऊपर कैरी करें, ये बेहद स्टाइलिश दिखेंगी।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।