इस साल लोहड़ी पर कुछ नया ट्राई करें, ऑर्डर करें अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट्स

संक्षेप:

लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, आप सभी एक्साइटेड होंगी। तो क्यों न इस बार अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट्स ट्राई किया जाए।

Jan 06, 2026 01:51 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
लोहड़ी का त्यौहार इस साल 13 जनवरी को मनाया जाएगा। ये उत्तर भारत का लोकप्रिय उत्सव है, जिसे खासकर पंजाब में बड़े धूम धाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि, आजकल भारत के सभी राज्यों में लोहड़ी मनाई जा रही है। भिन्न प्रकार के पकवान और रंग बिरंगे कपड़े इस पर्व को अधिक खास बना देते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पसंदीदा कपड़ों में तैयार होती हैं। आप में से बहुत सी महिलाएं लोहड़ी पर नई आउटफिट लेने का सोच रही होंगी। तो इस बार अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट्स ट्राई करें। Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Amazon Brand का खूबसूरत अनारकली कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इसपर की गई एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। वहीं इसके दुपट्टे पर भी हैवी एंब्रॉयडरी की गई है। चटख लाल रंग का ये आउटफिट लोहड़ी पर कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लाइट वेट आउटफिट्स पसंद हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

लोहड़ी पर कुछ अलग और नया ट्राई करना चाहती हैं, तो ये खूबसूरत अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट ट्राई करें। सिल्क फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा जिस पर खूबसूरत सी एंब्रॉयडरी की गई है। यह एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है, जिसे लोहड़ी पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये आउटफिट 69% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट त्योहारों पर पहनने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे लोहड़ी पर बड़े झुमको के साथ स्टाइल करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो शरीर पर बेहद हल्की और मुलायम महसूस होगी। साथ ही इस पर की गई एंब्रॉयडरी भी काफी आकर्षक है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें आप 67% के ऑफ पर आर्डर कर सकती हैं।

EthnicJunction की कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट लोहड़ी पर कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका यूनिक कलर और इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा है। ये एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।

Klosia ब्रांड के इस प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक बेहद आकर्षक है। अगर आप कोई नई लोहड़ी आउटफिट ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी कमाल की है, साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक है। वहीं इसमें आपको अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 73% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

13 को लोहड़ी पर्व है, अगर आपने अभी तक अपनी आउटफिट डिसाइड नहीं की है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इस दिन सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए अनारकली सूट का ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। इसका यूनिक कलर आप सभी को बेहद पसंद आएगा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को लगभग आधे दाम पर आर्डर कर सकती हैं। फैब्रिक क्वालिटी की चिंता न करें, इन्हें प्रीमियम क्वालिटी के सिल्क फैब्रिक से तैयार किया गया है।

अनारकली कुर्ता सेट का कलर काफी यूनिक है। इसकी सिल्क फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी और आपको लंबे समय तक कंफर्टेबल रहने में मदद करेगी। इसकी फैब्रिक आरामदायक है, इसे त्यौहार के मौकों पर बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। लोहड़ी के मौके पर इसे गर्म शाल के साथ स्टाइल करें। इस समय इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप 73% के ऑफ पर इसे ऑर्डर कर सकती हैं।

त्योहार से लेकर ऑफिस तक आप इस सिंपल और एलिगेंट कुर्ते को किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। सिल्क फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर खूबसूरत सी एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। इसमें आपको कई अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन पर 73% का ऑफ उपलब्ध है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टाइल फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।

