आकर्षक छूट के साथ आधे दाम में खरीदें सोफा कम बेड, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

छोटे घर में गेस्ट के आने पर अक्सर जगह कम पड़ जाती है, ऐसे में सोफा कम बेड आपकी मदद करेगा। यहां इनके कुछ बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें जरूर एक्सप्लोर करें।

Dec 22, 2025 03:26 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपका लिविंग एरिया छोटा है, या घर में कम स्पेस है, तो सोफा कम बेड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये कम जगह घेरते हैं, साथ ही जरूर आने पर इन्हें बेड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इन्हें वापस से सोफा बना दें ताकि जगह की बचत हो। छोटे घर में गेस्ट के आने पर अक्सर जगह कम पड़ जाती है, ऐसे में सोफा कम बेड (Sofa cum beds) आपकी मदद करेगा। Amazon पर सस्ते दाम में आपको बेस्ट क्वालिटी के सोफा कम बेड मिल जाएंगे। इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें मार्केट प्राइस से आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Seventh Heaven के इस 3 सीटर सोफा सेट का साइज 72*44*14 है, जिसमें आपको 3 कुशन भी मिलेंगे। इनमें डबल फोम है, जो आरामदायक एहसास देते हैं। ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, आप जरूरत अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको रिमूवेबल कवर मिल जाएगा, जिन्हें आप खुद लगा और उतार सकती हैं। इसके अलावा आपको इन पर 12 महीने की वारंटी भी मिल जाएगी। तो ज्यादा न सोचें इसे फौरन ऑर्डर करें। ये प्री असेंबल्ड कंडीशन में डिलीवर होगा।

Amazon Brand का मेटल मेटेरियल से तैयार 3 सीटर सोफा कम बेड ड्यूरेबल और स्पेशियस है। अगर आपका लिविंग एरिया छोटा है, तो ये आपके काम आएगा। इसे सोफे की तरह इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर केवल एक स्लाइड के साथ इसे बेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल का फ्रेम ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस समय इस पर 37% का ऑफ मिल रहा है, इसका फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

AMATA का 3 सीटर सोफा कम बेड वेलवेट फैब्रिक कवर के साथ आयेगा, जिसमें 2 कुशन भी मिलेंगे। इसे लिविंग रूम से लेकर गेस्ट रूम या ऑफिस में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही इस पर 3 साल की वारंटी भी मिलेगी। यानी किसी तरह का मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट होने पर इसे रिपेयर करवा सकते हैं। इसे कई लोगों ने पसंद किया है, अगर आपको भी इसकी आवश्यकता है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपका लिविंग एरिया छोटा है तो उसमें ये 3 सीटर सोफा कम बेड लगाएं। इसका वुडन फ्रेम मजबूत और टिकाऊ है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें आपको जुट फैब्रिक का वॉशेबल कवर मिल जाएगा जिसे आप आराम से क्लीन कर सकती हैं। इसे सोफे की तरह इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर बेड बनाया जा सकता है। खासकर छोटे घर में जब गेस्ट आते हैं, तो परेशानी होती है, सोफा कम बेड ऐसी समस्याओं में आपकी मदद करता है। इस समय यह 42% के ऑफ पर उपलब्ध है।

अगर आप अकेले रहते हैं, तो ये वन सीटर सोफा कम बेड जरूर ऑर्डर करें। 3 * 6 फीट का यह सोफा कम बेड जुट फैब्रिक के वॉशेबल कवर के साथ आएगा, जिसे आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक कुशन भी मिल जाएगा। पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें हाई डेंसिटी फोम है, जो लंबे समय तक सपोर्ट और कंफर्ट देंगे। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। तो क्यों न आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर किया जाए।

ये 3 सीटर सोफा कम बेड 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। क्वीन साइज के इस फोल्डेबल सोफा कम बेड को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको दो कुशन मिल जाएगा और एक मजबूत फैब्रिक मिल जाएगी। इसका फ्रेम मटेरियल फोम रखा गया है। ये ड्यूरेबल है, इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जिनका घर छोटा है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे 15 सेकंड में सोफा से बेड बनाया जा सकता है। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
