योगी आदित्यनाथ ने कहां तक पढ़ाई की है? जानें उनकी डिग्री और स्कूल-कॉलेज का नाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति और काम करने के तरीके को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की और उनके पास कौन-सी डिग्री है?

योगी आदित्यनाथ को आज पूरा देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जानता है। उनके राजनीतिक फैसलों और काम करने के तरीके को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी? उन्होंने किस स्कूल से पढ़ाई की और कॉलेज में कौन-सा विषय चुना था? उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया, जिसने उन्हें पढ़ाई के बाद धार्मिक जीवन से जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई और उनके अब तक के सफर के बारे में।

कहां से हुई स्कूल की पढ़ाई? योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनका परिवार उत्तराखंड में रहता था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने साल 1987 में टिहरी गढ़वाल के गजा स्थित एक स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी।

बारहवीं की पढ़ाई: दसवीं के बाद उन्होंने ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने साल 1989 में इंटरमीडिएट यानी बारहवीं की पढ़ाई पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया।

गणित में ग्रेजुएशन योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उनकी पढ़ाई का मुख्य विषय गणित था। उन्होंने साल 1992 में बीएससी की डिग्री हासिल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उनकी शैक्षिक योग्यता विज्ञान में ग्रेजुएशन बताई गई है। इस तरह योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक विज्ञान और गणित से जुड़ी रही। उन्होंने कानून या राजनीति विज्ञान की पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि, बाद में उनका करियर धार्मिक गतिविधियों और राजनीति से जुड़ गया।

पढ़ाई के बाद कैसे बदली जिंदगी? कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। वह गोरखनाथ मठ से जुड़े और महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बने। इसके बाद उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। गोरखनाथ मठ से जुड़ने के बाद उनकी पहचान धीरे-धीरे बढ़ने लगी।

धार्मिक कामों के साथ वह सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान उनका जुड़ाव सार्वजनिक जीवन से बढ़ा और उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी जिंदगी का यह बदलाव काफी अहम रहा। एक ओर उन्होंने कॉलेज में विज्ञान और गणित की पढ़ाई की थी, वहीं आगे चलकर उनका ज्यादातर सार्वजनिक जीवन धार्मिक गतिविधियों और राजनीति के इर्द-गिर्द रहा।

26 साल की उम्र में बने सांसद योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीता। उस समय उनकी उम्र करीब 26 साल थी। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शुरुआत की। इसके बाद वह साल 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरखपुर से सांसद चुने गए।

इस तरह वह लगातार पांच बार लोकसभा पहुंचे। सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उठाया और संसदीय कामकाज में हिस्सा लिया। समय के साथ उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत होती गई। खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव बढ़ा और वह राज्य की राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए।

कब बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनका सफर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से शुरू हुआ था। इसके बाद वह गोरखनाथ मठ से जुड़े, फिर सांसद बने और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आज उनकी पहचान राज्य के मुख्यमंत्री के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में भी है।