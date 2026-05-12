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पीली बरैया के काटने पर तुरंत क्या लगाएं? अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय, दर्द और सूजन से मिलेगी राहत

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में पीली वाली बरैया खूब आती है और छत्ता बना लेती हैं। अगर इनके छत्ते से छेड़खानी करो तो काट भी लेती हैं। अगर कभी आपको बरैया काट लें, तो क्या लगाएं आज यहां जान लीजिए।

पीली बरैया के काटने पर तुरंत क्या लगाएं? अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय, दर्द और सूजन से मिलेगी राहत

गर्मी के मौसम में बरैया (ततैया) घरों में आ जाती है और छत्ता बनाने लगती है। इनका छत्ता तोड़ने की कोशिश करने पर अक्सर ये डंक मार देती है। ऐसे में भी बरैया कपड़ों में घुसकर बैठती है और काट लेती हैं। पीली वाली बरैया का डंक मधुमक्खी से ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें दर्द भी होता है और सूजन भी हो जाती है। ये दर्द कई दिनों तक बना रहता है और मुंह पर काट लें तो और खराब लगता है। अगर कभी आपको पीली बरैया काट लें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ घरेलू तरीके पता होने चाहिए, जिससे आप बरैया के काटी वाली जगह में हो रहे दर्द से राहत पा सकें।

बरैया के काटने पर क्या करें-

पीली बरैया के काटने पर सबसे पहले उस जगह को पानी या साबुन के साथ हल्के हाथों से साफ करें। आप चाहे तो किसी कॉटन कपड़े को पानी में भिगोकर हल्के से पोछ सकते हैं। ऐसा करने से वहां किसी भी तरह का इंफेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा।

1- बर्फ वाली सिकाई

पीली बरैया के काटने पर दर्द और सूजन से राहत पाने का सबसे सरल तरीका है कि आप बर्फ की सिकाई करें। बर्फ का टुकड़ा लें और उसे कॉटन की रुमाल में लपेटकर सिकाई करना शुरू करें। ऐसा करीब 10 मिनट तक करें। इससे उस जगह पर ठंडक पहुंचेगी और जलन भी खत्म होगी।

2- डिटॉल-पानी लगाएं

बरैया के काटने पर आपको एंटीसेप्टिक चीजें भी लगानी चाहिए। डिटॉल हर घर में होता है और ये दर्द में राहत दिलाता है। अब आपको करना क्या है कि ढक्कन में थोड़ा सा डिटॉल लें और उसमें थोड़ा ही पानी मिक्स करें। ये सफेद रंग का सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाएगा। इसे रुई की मदद से लगाएं। इसे लगाने से दर्द, जलन, सूजन सभी से राहत मिलेगी।

3- नींबू का रस

बरैया का डंक अंदर घुसा हो और ज्यादा दर्द हो रहा हो तो नींबू का रस लगाएं। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो दर्द, जलन, सूजन से राहत दिलाएंगे, इंफेक्शन नहीं होने देंगे। बरैया का डंक भी इससे आसानी से निकल जाता है। अगर नींबू ना हो तो सिरका लगा सकते हैं। सिरका भी खट्टा होता है और इससे भी राहत मिलेगी।

क्या न लगाएं

बरैया के काटने पर आप कभी भी टूथपेस्ट, मिट्टी या अन्य केमिकल वाली चीजें न लगाएं। कई बार लोग केमिकल युक्त चीजें लगा लेते हैं, जिससे दर्द भी बढ़ेगा और इंफेक्शन भी होगा। साथ ही स्किन भी डैमेज हो जाती है। अगर दर्द या सूजन ज्यादा हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

नोट- यहां बताए गए घरेलू उपचार सामान्य जानकारियों पर आधारित है। आप इन्हें अपनी स्किन के अनुसार ही लगाएं और ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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