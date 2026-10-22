काम की बात: गैस की फ्लेम पीली और बर्तन काले पड़ रहे? खतरे की घंटी हो सकते हैं चूल्हे के ये 5 संकेत
गैस की फ्लेम आमतौर पर नीले रंग की होती है, लेकिन अगर इसका रंग अचानक पीला हो जाए तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। ये चूल्हे से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। आइए इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं।
कुकिंग के लिए लगभग हर घर में गैस बर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शायद ही कोई इसकी फ्लेम के रंग पर ध्यान देता है। आमतौर पर फ्लेम का रंग नीला होता है, जो इसके सही से जलने का संकेत है। लेकिन अगर अचानक गैस की फ्लेम का रंग पीला दिखने लगे, तो इसे नजरंदाज करना भारी पड़ सकता है। दरअसल गैस की फ्लेम के रंग में बदलाव अंदर हो रही किसी कमी का संकेत होता है। लोग इसे सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से ले कर गैस बर्नर में गंदगी , जैसे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपकी गैस की फ्लेम भी पीले या नारंगी रंग की नजर आ रही है तो ये चीजें चेक जरूर करें।
गैस की फ्लेम पीली नजर आने के पीछे कारण
बर्नर के छेदों में गंदगी जमा होना
गैस की फ्लेम पीली नजर आने के पीछे की सबसे आम वजह है, बर्नर में गंदगी जमा होना। रोजाना की कुकिंग से बर्नर के छोटे छोटे छेदों में तेल, खाने के कण, उबला हुआ दूध जैसी चीजें जमा होने लगती हैं। ऐसा होने पर गैस और हवा का मिश्रण सही से नहीं बन पाता, जिस वजह से आँच का रंग बदलने लगता है।
पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलना
गैस को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब बर्नर में गैस और हवा का अनुपात सही से नहीं बन पाता, तो गैस ठीक से नहीं जलती और फ्लेम का रंग नीले की बजाए पीला या नारंगी दिखने लगता है। इस वजह से कई बार खाना पकने में भी काफी समय लग जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का खतरा रहता है
गैस के ठीक से ना जलने की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का खतरा भी रहता है। यह एक जहरीली गैस है, जिसका ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्मेल। इसके संपर्क में आने से सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और साँस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। खासकर अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो ये रिस्क और भी बढ़ जाता है।
पीली फ्लेम से काले हो सकते हैं बर्तन
गैस ठीक से ना जलने पर फ्लेम का रंग पीला हो सकता है, जिस वजह से बर्तनों की तली पर कालिख जम सकती है। अगर आपके लोहे, स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तन नीचे से काले हो रहे हैं तो एक बार गैस तकनीशियन को जरूर दिखाएं।
गैस की खपत भी बढ़ सकती है
पीले रंग की फ्लेम को लंबे समय तक नजरअंदाज कर रहे हैं, तो गैस की खपत भी बढ़ सकती है। गैस ठीक से ना जलने की वजह से खाना बनाने में काफी टाइम लग सकता है, जिससे सिलेंडर जल्दी खत्म हो सकता है। इसके अलावा गैस की सप्लाई लाइन में ब्लॉकेज होना या रेगुलर खराब होने की वजह से भी गैस की खपत ज्यादा बढ़ सकती है।
इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
- गैस की फ्लेम लंबे समय से पीले रंग की बनी हुई है, तो बर्नर की सफाई चेक करें। इसके बाद भी फ्लेम पीली रहे तो जांच कराएं।
- गैस बर्तन काले कर रही है तो बर्नर से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसे चेक कराएं।
- गैस की खपत अचानक से बढ़ गई है तो नजरअंदाज ना करें।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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