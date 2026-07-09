काम की खबर: डायबिटीज रोगियों को अब सुबह-शाम सुई से मिलेगी मुक्ति; हफ्ते में सिर्फ एक डोज़ वाला दुनिया का पहला इंसुलिन भारत में लॉन्च
डायबिटीज और मोटापे की सुपरहिट दवा 'सेमाग्लूटाइड' बनाने वाली कंपनी ने कहा कि यह नई थेरेपी भारत में इंसुलिन के इस्तेमाल में आने वाली सबसे बड़ी बाधा, सुबह-शाम सुई लेने से छुटाकारा दिलाएगी।
मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें सुबह-शाम इंसुलिन की सुई से छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि दुनिया का पहला बेसल इंसुलिन इंजेक्शन अब भारत में भी लॉन्च हो चुका है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क (NOVOb.CO) ने गुरुवार को भारत में अपना साप्ताहिक बेसल इंसुलिन इंजेक्शन, 'Awiqli' (अविकली) लॉन्च कर दिया है। इसका मकसद बाजार में मौजूद रोजाना ली जाने वाली इंसुलिन दवाओं से मुकाबला करना है।
कंपनी ने बताया कि Awiqli दुनिया का पहला ऐसा 'बेसल' (यानी लंबे समय तक असर करने वाला) इंसुलिन है जिसे हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार लेने की मंजूरी मिली है। इसे वयस्कों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोवो के मुताबिक, इसे इस तरह से बनाया गया है कि साल भर में लगने वाले इंजेक्शन की संख्या 365 से घटकर सिर्फ 52 रह जाएगी।
प्रति यूनिट कीमत 3.73 रुपये
नई दिल्ली में लॉन्च के दौरान नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत श्रोत्रिय ने बताया कि 70 इंसुलिन यूनिट वाली साप्ताहिक डोज़ की कीमत 261 रुपये है। यह दो वैरिएंट में आएगा: 1 ml (700-यूनिट) वाला पेन जिसकी कीमत 2,611 रुपये है, और 3 ml (2,100-यूनिट) वाला पेन जिसकी कीमत 7,833 रुपये है। यानी इसकी कीमत प्रति यूनिट 3.73 रुपये पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बाज़ार में मौजूद रोज़ाना ली जाने वाली बेसल इंसुलिन दवाओं की 70 यूनिट की कीमत 345 से 453 रुपये के बीच होती है। Awiqli को अगले हफ़्ते भारतीय बाज़ार में उतारा जाएगा।
भारत में 10.1 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित
नोवो ने एक बयान में कहा कि भारत में 10.1 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री-डायबिटीज़ है। कंपनी ने कहा कि भारत में इंसुलिन थेरेपी शुरू करने में औसतन 7-9 साल की देरी होती है, जिसकी वजह इंजेक्शन का डर, दर्द की आशंका और खर्च की चिंताएं हैं। श्रोत्रिय ने बताया कि भारत में लगभग 60 लाख लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं और नोवो नॉर्डिस्क को उम्मीद है कि निकट भविष्य में यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे कंपनी को व्यावसायिक फ़ायदा होगा।
किन कंपनियों से है मुकाबला
भारत में, इस दवा का मुक़ाबला सैनोफी (Sanofi) के 'लैंटस' (Lantus) जैसे बेसल इंसुलिन ब्रांड्स के साथ-साथ बायोकॉन (Biocon), एरिस लाइफ़साइंसेज़ (Eris Lifesciences) और ल्यूपिन (Lupin) जैसी घरेलू दवा कंपनियों के कम कीमत वाले इंसुलिन ग्लार्गिन प्रोडक्ट्स से होने की उम्मीद है। इसके अलावा, नोवो (Novo) देश में तेज़ी से बढ़ रहे मोटापे के इलाज के बाज़ार में एली लिली (Eli Lilly) और भारतीय जेनेरिक दवा बनाने वाली कई कंपनियों से मुक़ाबला कर रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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