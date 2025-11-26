ठंड में आरामदायक नींद के लिए 800 रुपए के अंदर खरीदें गर्म बेडशीट्स

संक्षेप: 800 के अंदर प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स मिल जाएंगी, जो शरीर को पूरी तरह गर्म रहने में और एक बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगी।

ठंड में गर्म बेडशीट का अपना एक अलग आनंद है। आपके पास अभी भी गर्म बेडशीट नहीं है, तो यहां आप इन्हें 800 के अंदर ऑर्डर कर सकती हैं। 800 के अंदर प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स मिल जाएंगी, जो शरीर को पूरी तरह गर्म रहने में और एक बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगी। यहां आपको सिंगल से लेकर डबल बेडशीट्स के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

यह सुपर सॉफ्ट वॉर्म बेडशीट इलास्टिक फिट के साथ आएगी, जो बेड पर एडजस्ट हो जाएगी और रिंकल फ्री रहेगी। इन बेडशीट्स के साथ दो पिलो कवर मिल जाएगा। गर्म और आरामदायक होने के साथ ही साथ इन पर बने प्रिंट भी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे की लुक में चार चांद लगा देंगे। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको भी गर्म बेडशीट चाहिए वो भी बजट में, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। इसकी फैब्रिक गर्म और आरामदायक है, जो ठंड में शरीर को कंफर्टेबल रखेगी। इसमें 2 पिलो कवर्स मिल जाएंगे। इस पर बने प्रिंट बेहद आकर्षक हैं। वहीं 300 थ्रेड काउंट होने के कारण ये बेडशीट लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।

Rumps ब्रांड की 320 थ्रेडकाउंट से बनी इस बेडशीट का मटेरियल ड्यूरेबल है। साथ ही इसमें इलास्टिक फिट आएगा जो आपके बेड को रिंकल फ्री रहने में मदद करेगा। साथ ही साथ इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। अगर आपको भी ठंड में आरामदायक नींद चाहिए तो ये बेडशीट आज ही ऑर्डर करें।

Arshi ब्रांड की इस बेडशीट की गर्म फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। वहीं बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ इसमें दो पिलो कवर्स मिल जाते हैं। ठंड के मौसम में आरामदायक नींद प्राप्त करना है तो यह ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस बेडशीट का मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

Apni Dukan की ये वूलन बेडशीट 204 थ्रेड काउंट में आएगी। ये वॉर्म विंटर बेडशीट गर्म और आरामदायक विकल्प है। इस बेडशीट पर बने प्रिंट देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसमें आपको दो पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये बेडशीट बजट फ्रेंडली है। अगर आप सस्ते में प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट खरीदना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

ये इलास्टिक फिटेड वॉर्म बेडशीट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। सर्दी में कंबल कितनी भी मोटी हो नीचे की बेडशीट ठंडी होती है, जिसकी वजह से शरीर को गर्म होने में काफी समय लगता है। ऐसे में वार्म बेडशीट आपकी मदद करेंगी। ये शरीर को फौरन गर्म कर देती है और आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है। इसके साथ दो पिलो कवर भी आएंगे। अगर आपको भी यह बेडशीट पसंद आई है, तो 47% के डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Apni Dukan की वार्म बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। अगर आपकी बेडशीट में बार-बार रिंकल आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये इलास्टिक फिटेड बेडशीट लंबे समय तक सही से बिछी रहती है और किसी तरह का रिंकल्स नहीं आता। साथ ही इसकी फैब्रिक काफी गर्म है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है।