women news smriti irani divya deshmukh why women more health issues than men know the reason

आखिर क्यों महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा तेजी से होने लगती हैं बूढ़ी, पढ़ें देश-दुनिया की खबरें

दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

Fri, 8 Aug 2025 01:53 PM
हॉबी को अगर करियर बना लिया जाए तो सक्सेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ 19 साल की शतरंज प्लेयर के साथ है। जिसने शतरंज वर्ल्ड जीतकर सुर्खियां बटोरी है। वहीं इन दिनों एक्टर से पॉलिटिशयन बनीं स्मृति ईरानी के टीवी पर वापसी की भी चर्चा है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है क्या आपकी मां भी पापा से ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। इस बारे में डॉक्टर की राय ध्यान देने वाली है। आखिर क्यों महिलाएं ज्यादा तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगती है। ऐसी ही देश-दुनिया में महिलाओं की उपस्थिति और सेहत पर एक नजर

नागपुर की 19 साल की दिव्या देशमुख ने अपने ही देश की कोनेरू हंपी को हराकर शतरंज का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। यह खबर कुछ दिनों से चर्चा में है। दिव्या की उपलब्धियों पर भी बातें हो रही हैं, पर यह जानना जरूरी है कि दिव्या ने कब और कैसे शतरंज खेलना शुरू किया? दरअसल दिव्या जब महज सात साल की थीं, तब अपनी दीदी को बैडमिंटन खेलता देख बैडमिंटन खेलने की जिद करने लगीं, पर उनका कद इस सपने के आड़े आ गया। एक दिन क्लब में दिव्या की निगाह शतरंज खेलते कुछ बच्चों पर पड़ी। दिव्या ने देख-देख कर यह खेल सीख लिया। फिर जब स्कूल में उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया तो टीचर दंग रह गए कि बिना किसी प्रशिक्षण के बच्ची कैसे इतना अच्छा खेल रही है। जब दिव्या के पिता डॉक्टर जीतेंद्र ने अपनी बेटी की शतरंज में रुचि देखी तो उसे घर के पास के कोचिंग सेंटर में भेज दिया। दिव्या को यह खेल इतना पसंद था कि वो खुश हो कर खेलती। महज सात साल की उम्र में वो अंडर-7 नेशनल चैंपियन बनीं। अपनी कामयाबी के बारे में दिव्या कहती हैं, 'अपनी रुचि का काम करना कभी बोझ नहीं लगता और आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। शतरंज के साथ मेरा रिश्ता ऐसा ही है।'

छोटे पर्दे पर फिर सास-बहू

भारतीय टेलीविजन शो का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सन 2000 में शुरू हुआ था और आठ साल तक निर्बाध नंबर एक पर बना रहा। पिछले सप्ताह से धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 शुरू हुआ है। संयुक्त परिवार के ताने-बाने पर बने इस धारावाहिक के मूल में परिवार में आने वाली चुनौतियां थीं। धारावाहिक की नायिका तुलसी वीरानी की भूमिका स्मृति ईरानी ने निभाई थी। सीजन दो में स्मृति ही तुलसी बनी हैं, पर इस बार वो दादी की भूमिका में हैं। इसके किरदार भी कमोबेश पुराने हैं। कहानी का सूत्र भी वही है। पिछले पच्चीस सालों में देश-दुनिया के साथ-साथ संयुक्त परिवार और महिलाओं की स्थिति भी काफी बदली है। क्या नए समय में पुराने किरदार और कहानी दर्शकों को भाएंगे, यह कुछ एपिसोड देखने के बाद ही पता चल पाएगा। पर हां, जिन दर्शकों ने पच्चीस साल पहले चाव से यह धारावाहिक देखा और पसंद किया था, उन्हें अपने मनपसंद किरदारों को देखना और उनसे जुड़ना पसंद आएगा।

पापा से जल्दी बूढ़ी हो रही मम्मी

अपने उम्रदराज माता-पिता को सेहत की परेशानियों से जूझते देखना किस बेटी को भला अच्छा लग सकता है? एक नए अध्ययन के अनुसार, एक ही उम्र की स्त्री, उसी उम्र के पुरुष के मुकाबले सेहत संबंधी दिक्कतों से 23 प्रतिशत अधिक जूझती हैं। इस अध्ययन में शामिल डॉक्टर तान्या मलिक चावला कहती हैं, ‘स्त्रियां पीरियड, गर्भधारण और मेनोपॉज के अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार की कमी की वजह से भी बीमार पड़ने लगती हैं। उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, हड्डियां घिसने लगती हैं और मांसपेशियां क्षीण पड़ जाती हैं। खराब जीवनशैली और गलत खानपान का असर महिलाओं पर अधिक होता है।’ इस अध्ययन के मुताबिक हर दस में से एक महिला साठ साल के बाद गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। कुपोषण, मोटापा और हार्मोन असंतुलन की वजह से उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत आने लगती है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि मेनोपॉज से पहले हर स्त्री अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दे। संतुलित और पौष्टिक आहार ले, नियमित व्यायाम करे और मानसिक सेहत पर भी ध्यान दे।

