महिला के साथ कैसा व्यवहार कर सकती है पुलिस, जरूर जानें ये अधिकार
पुलिस जहां तय नियम-कायदों के अनुरूप काम करती है, वहीं पुलिस किसी महिला के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इस बारे में भी कानून स्पष्ट है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन कानूनों की जानकारी आपके लिए जरूरी है। बता रही हैं शमीम खान
कानून सिर्फ अपराधियों को दंड देने के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी बनाए जाते हैं। कानून में तो यह भी प्रावधान है कि जब तक किसी का अपराध साबित न हो जाए, तब तक उसे बेगुनाह माना जाए और उस व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। पिछले महीने दिल्ली में एक एएसआई वीरेंद्र कुमार के खिलाफ इसलिए विरोध प्रर्दशन हुआ था, क्योंकि उन पर उत्तर-पूर्व की एक महिला की दुकान पर रेड डालते समय दुर्व्यवहार करने और उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगा था। आला अधिकारियों द्वारा एएसआई के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।
क्या कहता है कानून?
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अनुसार, किसी महिला या बच्चे (15 वर्ष से छोटे) को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। पुलिस को पूछताछ के लिए उनके निवास स्थान पर जाना होगा। जब किसी महिला या लड़की से पूछताछ की जा रही हो, तो पूरे समय वहां महिला पुलिस अधिकारी का मौजूद रहना जरूरी है। अगर पूछताछ के दौरान कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या अपशब्द कहता है,तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।
किसी महिला को रात (सूर्यास्त- आमतौर पर 6 बजे के बाद) में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो। गिरफ्तारी के समय महिला अधिकारी का होना जरूरी है। इस दौरान पुलिस अधिकारी उसे छू नहीं सकते, न ही उसे हथकड़ी लगा सकते हैं। अगर महिला अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी को रिकाॅर्ड में इसका कारण स्पष्ट रूप से देना होगा। गिरफ्तार करते समय पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना अनिवार्य है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानून
अगर किसी महिला पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है, तो उससे पूछताछ करते समय किसी महिला पुलिस अधिकारी का मौजूद होना जरूरी है। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि महिला अधिकारी ही उक्त महिला का ड्रंक-ड्राइव टेस्ट ले। पुरुष अधिकारी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान महिला अधिकारी की मौजूदगी जरूरी है। दिन और रात दोनों के समय नियम यही रहता है। अगर पुलिस को महसूस होता है कि चेकिंग बहुत जरूरी है, तो बिना महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में भी ऐसा किया जा सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक कि यह महसूस न हो की वह फरार हो सकती है या पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। जरूरी जांच और कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस आपको जाने देगी, लेकिन आपको निर्धारित तारीख पर अदालत के सामने पेश होना होगा।
गिरफ्तार की गई महिला के अधिकार
• आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। • आपको अपने परिवार/दोस्तों में से किसी को भी अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है। • आप पुलिस हिरासत में खामोश रह सकती हैं। • यदि आपको किसी जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन से ही जमानत प्राप्त कर सकती हैं। • केवल एक महिला अधिकारी ही आपकी तलाशी ले सकती है। • यदि आपको पुलिस लॉक-अप में रखा गया है, तो आपको महिलाओं के लिए अलग सेल में रखा जाना चाहिए। एक महिला पुलिस अधिकारी को 24x7 पुलिस स्टेशन में मौजूद रहना होगा। • आपको अरेस्ट वारंट देखने और अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। • आपको बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। • जो महिला वकील का बंदोबस्त नहीं कर सकती, तो उसे मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। • आपका वकील द्वारा पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में रह सकता है।
(डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फरीदाबाद में वकील नीना शर्मा से बातचीत पर आधािरत)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।