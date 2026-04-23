Jokes of the Day: महिला की अजीब मांग सुनकर शिवजी भी चौंके, सास को लेकर ट्विस्ट...पढ़ें 10 धमाकेदार जोक्स

Apr 23, 2026 07:24 am IST

सेहत के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है और हम आपकी काफी फिक्र करते हैं। यही वजह है कि हम रोजाना आपके लिए मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। तो चलिए आज की टेंशन को कहें बाय और ये चुटकुले पढ़कर खुलकर हंसिए।

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हंसना भूल चुके हैं। जबकि ठहाके लगाकर या खुलकर हंसना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, ऐसे में हम आपके लिए रोजाना हंसी का डोज यानी कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर हंसना शुरू करें। कुछ देर के लिए स्ट्रेस, परेशानियों को भूला दें और सिर्फ खुलकर हंसिए। आज के मजेदार जोक्स में खुद भगवान भी महिला की बुद्धि और चालाकी देखकर हैरान रह गए, चलिए फिर इस मजेदार चुटकुले के साथ आज का दिन शुरू करते हैं।

1- महिला ने शिवजी को प्रसन्न किया।

शिवजी- मैं प्रसन्न हुआ 1 वरदान मांगो।

महिला- मुझे 3 वरदान चाहिए।

शिवजी- 3 वरदान दूंगा लेकिन शर्त है, जो तुम्हें दूंगा उसका 10 गुना तुम्हारी सास को।

महिला- बिल्कुल चलेगा।

वरदान 1- मुझे भरपूर धन-दौलत दो, सास को 10 गुना मिली।

वरदान 2- मुझे सबसे सुंदर बना दो, सास भी सुंदर हो गई।

वरदान 3- मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो, सास को बड़ा अटैक आया।

सास सीधा भोलेनाथ के पास अब सबकुछ बहू का है।

अब शिवजी उस व्यक्ति को खोज रहे हैं, जो कहते हैं महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है।

2- टीचर- लड़कियां अगर पराया धन

होती है तो लड़के क्या होते है??

गप्पू- सर चोर होते है!

टीचर – वो कैसे??

गप्पू- क्योकि चोरों की नजर

हमेशा पराये धन पर होती है।

3- हसबैंड – डार्लिंग तुम खुबसूरत होती जा रही हो,

पत्नी किचन से- तुमने कैसे जाना ?

हसबैंड- तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं।

4- हसबैंड- आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही

तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे।

पत्नी- हमारे यहां भैंस का दूध आता है

नागिन का नहीं।

5- टीचर- Date और तारीख में क्या

अंतर है ?

सारी Class चुप

गप्पू- सर, Date में Girlfriend

के साथ जाते है और तारीख में वकील के साथ।

6- एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया?

लड़की ने उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दिया,

लड़का बोला मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं,

लड़की बोली में भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूं।

7- पति- जज साहब मुझे तलाक चाहिए,

मेरी बीवी ने 1 साल से मुझ से बात नहीं की,

जज- फिर सोच लो,

ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है।

8- दांत का डॉक्टर- आपके दो दांत निकालने पड़ेंगे क्योंकि इनमें कीड़े लगे हैं

राजू- हां तो कितने पैसे लगेंगे ?

दांत का डॉक्टर- बस 500 रुपये लगेंगे

राजू- 50 रुपये लो बस थोड़ा सा ढीला कर दो

निकाल तो मैं खुद लूंगा।

9- एक सिपाही ने घबराकर घटनास्थल से थानेदार को फोन लगाया

सरजी, यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी है।

थानेदार - क्यों, क्या हुआ था ?

सिपाही - क्योंकि आदमी पोंछा लगाए हुए गंदे पैर फर्श पर चढ़ गया था

थानेदार - क्या तुमने गिरफ्तार कर लिया उस महिला को?

सिपाही - नहीं साहब, अभी पोंछा सूखा रही है।

10- पत्नी – मैं मायके तभी जाउंगी,

जब आप मुझे छोड़ने आओगे

पति – मंजूर है पर वादा करो कि घर

भी तुम तभी आओगी,