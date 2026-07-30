महिला ने शेयर की इकोफ्रेंडली स्ट्रॉ पाइप, ना गलने की झंझट ना माइक्रोप्लास्टिक का डर
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमे एक महिला ने नेचुरल इको फ्रेंडली स्ट्रॉ शेयर किया है। कागज के स्ट्रॉ ड्रिंक में डालते ही गल जाते हैं तो वहीं प्लास्टिक के पाइप नेचर के लिए सही नहीं ऐसे में ये आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा।
स्ट्रॉ से किसी भी ड्रिंक को पीने का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक से बनने वाली स्ट्रॉ से सेहत को खतरा रहता है और पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके लिए कागज की स्ट्रॉ रेस्टोरेंट वगैरह में दी जाती है। या फिर काफी सारे लोग कांच और स्टील जैसे मैटेरियल की स्ट्रॉ भी यूज करते हैं। लेकिन हर स्ट्रॉ के कुछ ना कुछ नुकसान है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर महिला ने बहुत ही इकोफ्रेंडली और हर तरह से सेफ नेचुरल स्ट्रॉ को शेयर किया है। और अब उनके वीडियो को देख लोग इस आइडिए की तारीफ कर रहे हैं।
प्लास्टिक, कागज और कांच-स्टील से बने स्ट्रॉ क्यों नहीं है कारगर
कांच और स्टील से बने स्ट्रॉ भले ही लंबा चलते हों लेकिन इसे लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि इन स्ट्रॉ से मुंह में चोट लगने का डर होता है। खासतौर पर बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कई जगह तो स्टील की स्ट्रॉ से मुंह में चोट लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं।
वहीं कागज की स्ट्रॉ पाइप तो ड्रिंक में डालते ही गलना शुरू कर देती है। ऐसे में कई बार एक से ज्यादा स्ट्रॉ की जरूरत पड़ जाती है।
और, अगर प्लास्टिक की स्ट्रॉ की बात की जाए तो इससे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जाने का खतरा रहता है और ये पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल होता है। अब जब स्ट्रॉ से ड्रिंक पीने के इतने सारे नुकसान हैं तो लोग कहेंगे कि स्ट्रॉ का यूज ही ना किया जाए तो जरा इस महिला के वीडियो को देख लें। जिसमे उन्होंने इकोफ्रेंडली स्ट्रॉ का ऑप्शन शेयर किया है।
पपीते के पेड़ की डंठल है नेचुरल स्ट्रॉ
कैलाश वती अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर पेड़-पौधे और उनसे जुड़े उपायों को शेयर करती रहती हैं। उन्होंने नेचर की दी हुई नेचुरल पाइप को शेयर किया है। वो बताती हैं कि पपीते की डंठल एक नेचुरल स्ट्रॉ है। पपीते की टहनी दरअसल अंदर से खोखली होती है और ये एक नेचुरल पाइप का काम करती है। बस इसे नमक वाले पानी से धोकर आराम से किसी भी ड्रिंक, पानी को पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
पपीते की टहनी से छह महीना तक यूज होने वाली स्ट्रॉ होगी तैयार
उन्होंने बताया कि इस पपीते की टहनी से आप करीब छह महीना तक यूज होने वाली स्ट्रॉ बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए बस पपीते की डंठल को तोड़कर बराबर टुकड़ों में काट लें और फिर इन डंठलों को स्टरलाइज कर दें। फिर धूप में सुखा लें। बस आपकी नेचुरल इको फ्रेंडली स्ट्रॉ रेडी है। जिसे आप आराम से 6 महीने तक यूज कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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