रोज ब्रेकफास्ट में बनाएं क्रिस्पी डोसा और चीला की वैरायटी, मंगवाएं डोसा तवा
डोसा के प्रेमी, अब इंतजार खत्म हुआ! समर सेल में डोसा तवा पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी बाहर से ज्यादा घर का खाना पसंद है और आप हर चीज घर पर ट्राई करते हैं। जैसे की साउथ इंडियन में डोसा आमतौर पर हेल्दी है और इसे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कभी भी खा सकते हैं। मगर बाहर में मिलावट और खराब तेल इस्तेमाल होने की वजह से ये अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन जब आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं, तो बाहर से क्यों खाना! समर सेल (Amazon Great Summer Sale) में डोसा तवा पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand का ये अल्युमिनियम नॉन स्टिकी फ्लैट डोसा तवा आपके डे टू डे लाइफ को आसान बना देगा। ये गैस और इंडसक्शन दोनों पर काम करता है। इसे PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये तवा स्पून फ्रेंडली भी है। इसपर बेहद थोड़े से तेल के इस्तेमाल से आप मिनटों में क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो ये डोसा तवा एक अच्छा विकल्प है।
डोसा खाना बेहद पसंद है पर बनाना नहीं आता, तो ये डोसा तवा आपका काम आसान कर देगा। Indus valley का स्मूद कास्ट आयरन तवा ट्राई करें, ये 100% टॉक्सिन फ्री है और नेचुरली नॉन स्टिकी है। इन पर कम से कम तेल में बड़े साइज का क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ वुडन स्पेटुला फ्री मिल रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, 45% के ऑफ पर इसे लगभग आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा 30cm का है, इसका बेस 4. 88mm में आयेगा और उसमें 5 लेयर की कोटिंग है। ये आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। साथ ही इस पर 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स बार-बार नहीं मिलते डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Pigeon का स्पेशल अल्युमिनियम नॉन स्टिकी फ्लैट तवा गैस स्टोव पर इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें इंडक्शन बेस नहीं दिया गया है। इस अल्युमिनियम तबा पर डोसा चीला आदि आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें 3 लेयर की कोटिंग आएगी, जो इसे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाती हैं। इस समय ये 45% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल 549 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Cello का नॉन स्टिकी डोसा तवा आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। इस स्क्वायर तवा में दोनों ओर हैंडल आएंगे, जिससे इसे इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। इसका अल्युमिनियम मटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। ये तवा टॉक्सिन फ्री है, और आपके कुकिंग को हेल्दी और आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। इस समय इसपर 65% का ऑफ चल रहा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Hawkins Futura 28 cm Dosa Tava, Non Stick Dosa Tawa, Small Dosa Tawa (NDT28) (Black)
Hawkins का नॉन स्टिकी डोसा तवा डेली इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसपर डोसा चीला जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। साथ में इन पर उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार के ब्रेड तैयार कर सकती हैं। इसे गैस स्टोव पर इस्तेमाल करें, इसमें इंडक्शन बेस नहीं है। हालांकि, इंडक्शन का विकल्प उपलब्ध है, चाहे तो उसे भी ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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