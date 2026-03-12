झटपट बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, ऑर्डर करें डोसा तवा के ये 6 बजट फ्रेंडली विकल्प

ब्रेकफास्ट हो या डिनर मिनटों में तैयार कर सकती हैं क्रिस्पी डोसा। किफायती दाम पर खरीदें डोसा तवा के ये 6 विकल्प।

क्या आपको भी मेरी तरह अलग-अलग तरह के डोसा बनाना पसंद है! तो एक अच्छे क्वालिटी का डोसा तवा आपके पास जरूर होना चाहिए। हालांकि, अक्सर महिलाओं को शिकायत होती है घर पर डोसा बनाते वक्त वो तवा पर चिपक जाते हैं, या क्रिस्पी नहीं होते। इसलिए डोसा तवा जरूरी है, इनपर डोसा आराम से निकल आता है, और लाल एवं क्रिस्पी बनता है। इस तरह आप ब्रेकफास्ट हो या डिनर अपना पसंदीदा डोसा किसी भी समय मिनटों में तैयार कर सकती हैं। वहीं इनपर अलग-अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है। Amazon पर डोसा तवा के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है। तो बिना इंतजार किए अपना पसंदीदा डोसा तवा आज ही ऑर्डर करें।

Prestige का ये अल्युमिनियम का फ्लैट डोसा तवा नॉन स्टिकी है। ये गैस और इंडसक्शन दोनों पर काम करता है। इसे PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये तवा स्पून फ्रेंडली भी है। इसपर बेहद थोड़े से तेल के इस्तेमाल से आप मिनटों में क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो ये डोसा तवा एक अच्छा विकल्प है।

डोसा खाना बेहद पसंद है पर बनाना नहीं आता, तो ये डोसा तवा आपका काम आसान कर देगा। ये नॉन स्टिकी स्क्वायर डोसा तवा अल्युमिनियम मैटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, जिससे इनका इस्तेमाल आसान हो जाएगा। इन पर कम से कम तेल में बड़े साइज का क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इस समय इसपर 49% का ऑफर उपलब्ध है, यानी आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा आपके कुकिंग को आसान बना देगा। इसमें पांच लेयर की कोटिंग है, जो इसे कुकिंग के लिए बेस्ट विकल्प बनाती है। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके।

Prestige के इस डोसा तवा में पांच लेयर की कोटिंग है, जो इसे कुकिंग के लिए बेस्ट विकल्प बनाती है। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। यह 100% PFOA फ्री कोटिंग के साथ आता है, जो टॉक्सिन फ्री कुकिंग में मदद करेगा। साथ ही इस पर 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। तो अब भी क्या सोच रहे हैं, अब डोसा पर बाहर पैसे खर्च करने से बेहतर है, इन्हें घर पर मिनटों में तैयार करें।

Cello का नॉन स्टिकी डोसा तवा आपके कुकिंग को आसान बना देगा। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह मेटल स्पून फ्रेंडली है, यानी खाना बनाते हुए इसमें किसी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। ये तवा टॉक्सिन फ्री है, और आपके कुकिंग को हेल्दी और आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। इस समय इसपर 35% का ऑफ चल रहा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

नॉन स्टिकी तवा से परहेज करते हैं, तो SOLARA कास्ट आयरन से तैयार ये डोसा तवा ट्राई करें। इसकी मदद से अब आप भी रोजाना क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ में इन पर उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार का डिश तैयार कर सकते हैं। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कास्ट आयरन के इस तवे पर कोई भी कोटिंग नहीं है पर ये नॉन स्टिकी की तरह काम करता है। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल करने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।