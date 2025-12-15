हाउस पार्टी में मैजिकल वाइब के लिए क्रिसमस ट्री से सजाएं अपना घर
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों में क्रिसमस सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फेस्टिवल माना जाता है। लोग महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। स्कूल, कॉलेज यहां तक कि घर पर क्रिसमस पार्टी प्लान करते हैं। वहीं क्रिसमस का मतलब है लाइटिंग और डेकोरेशन। डेकोरेशन को लेकर लोगों के मन में अलग एक्साइटमेंट होती है, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। क्रिसमस डेकोरेशन में सबसे महत्वपूर्ण है क्रिसमस ट्री। यहां आपको कई वैरायटी की क्रिसमस ट्री मिलेगी, जिसे आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजॉन पर क्रिसमस ट्री के साथ इनके डेकोरेशन के लिए कई बेहतरीन प्रॉप्स भी आयेंगे, वो भी सस्ते दाम पर। तो अब मार्केट जाकर घंटों तक बारगेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाएं और घर बैठे इन्हें ऑर्डर करें।
VRB का 4 Pcs क्रिसमस ट्री अलग अलग साइज में आएंगे। 10cm, 15cm, 20cm, 25cm के साइज में आने वाले इन डेकोरेटिव ट्री को आप डाइनिंग एरिया, ऑफिस, लिविंग रूम को डेकोरेट करने के लिए या बच्चों के क्रिसमस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपर 84% का ऑफ उपलब्ध है, इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर करें।
TIED RIBBONS का ये क्रिसमस ट्री 3 फीट की साइज में आएगा। इसके साथ आपको 66 डेकोरेटिव आर्नामेंट्स हैंगिंग प्रॉप्स मिल जाएंगे, जिनसे आप अपना क्रिसमस ट्री आराम से डेकोरेट कर सकती हैं। खासकर बच्चे इसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना बच्चों के लिए एक फन है। तो ज्यादा न सोचें अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, तो ये छोटे साइज का ट्री उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
5 फीट के इस क्रिसमस ट्री के साथ 105 डेकोरेटिव हैंगिंग प्रॉप्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ LED लाइट भी आएगी। उनकी मदद से आप अपना क्रिसमस ट्री आराम से डेकोरेट कर सकते हैं। ऑफिस हो या आपको हाउस पार्टी करनी हो, ये डेकोरेटिव क्रिसमस ट्री बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये आपकी क्रिसमस डेकोरेशन में मैजिक ऐड कर सकती है। तो 52% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
2 फिट के इस क्रिसमस ट्री के साथ आपको 66 डेकोरेशन हैंगिंग प्रॉप्स आर्नामेंट्स मिल जाएंगे। जिनकी मदद से आप अपने खाली क्रिसमस ट्री को आराम से डेकोरेट कर सकते हैं। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उन्हें इन्हें डेकोरेट करने में काफी मजा आने वाला है। इस क्रिसमस ट्री को किसी भी टेबल पर आराम से रखा जा सकता है, आप चाहे तो इसे ऑफिस डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसपर 55% का ऑफ भी उपलब्ध मिल जाएगा।
अगर आप हाउस पार्टी या ऑफिस क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, तो क्रिसमस ट्री के बगैर यह अधूरा है। अमेजॉन पर 5 फीट की ये क्रिसमस ट्री आपको बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी, जिसके साथ कुछ डेकोरेटिव प्रॉप्स भी आएंगे। इनकी मदद से आप अपना क्रिसमस ट्री सजा सकते हैं। इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी अच्छी है, आप इसे अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, 64% के ऑफ के साथ इसे आज भी ऑर्डर करें।
FIZZYTECH PREMIUM की 2 फिट की आर्टिफिशियल क्रिसमस पाइन ट्री में 80 ब्रांचेस हैं। इन्हें PVC मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। आप इसे कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल टॉप डेकोर आइटम है, आप इसे अपने पार्टी टेबल पर रख सकते हैं। क्रिसमस को खास बनाना है, तो क्रिसमस ट्री खरीदना न भूलें।
