नेचर लवर्स आर्टिफिशियल प्लांट से सजाएं अपना घर, जोड़ें प्राकृतिक सुंदरता

बहुत से लोगों को पेड़ पौधे बेहद पसंद होते हैं, परंतु रोजाना उन्हें मेंटेन करने का समय न होने के कारण असल पौधे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परेशान न हों, आर्टिफिशियल प्लांट आपके घर में प्राकृतिक सुंदरता जोड़ सकते हैं। Amazon पर आपको हर तरह के छोटे से बड़े और अलग-अलग प्रकार के आर्टिफिशियल प्लांट मिलेंगे, जो देखने में बिल्कुल असल पौधे जैसे लगते हैं। ये आपके घर में सुंदरता जोड़ने के साथ ही आपको प्रकृति के करीब रहने में भी मदद करेंगे। बिना किसी मेंटेनेंस के आप इन्हें आराम से लिविंग एरिया, बैडरूम, किचन या बाथरूम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इन पौधों की वैरायटी।

Fancymart का ये आर्टिफिशियल प्लांट बंच वुडन प्लांटर में आयेगा। यह देखने में एस्थेटिक है, खासकर इसका प्लांटर यूनीक है, जो आपके डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। असल जैसे दिखने वाले प्लांट को आप अपने अनुसार ऑफिस, लिविंग रूम, बेडरूम या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ऑफिस डेस्क पर लगा सकते हैं। इनमें अन्य अलग-अलग वैरायटी के फ्लावर भी उपलब्ध मिल जाएंगे, आप चाहे तो किसी अन्य विकल्प को भी ऑर्डर कर सकते हैं।

Amazon Basics का ये आर्टिफिशियल प्लांट सेट पॉट के साथ आएगा। इसे ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसे किसी तरह के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। यह 8 के पैक में आएंगे जिन्हें आप अपने अनुसार घर के किसी भी कोने में सजा सकते हैं। साथ ही इसमें एक अन्य रंग-बिरंगे फ्लावर पॉट्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Dekorly का आर्टिफिशियल लैवेंडर फ्लावर प्लांट व्हाइट पॉट में आयेगा। असल जैसे दिखने वाले ये लैवेंडर के फ्लावर आपको प्रकृति से जोड़े रखेंगे। अगर आप भी नेचर लवर हैं, तो इस तरह के पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि इन्हें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। खासकर जो लोग वर्किंग हैं और जिनके पास अधिक समय नहीं बचता वे इनकी मदद से अपना घर सजा सकते हैं।

10 के सेट में आने वाले ये मिनी आर्टिफिशियल प्लांट पॉट इनडोर डेकोरेशन के लिए एक परफेक्ट आइटम है। यह छोटे-छोटे प्लांट पॉट देखने में बेहद आकर्षक हैं, जिन्हें आप लिविंग रूम, बैडरूम, ऑफिस डेस्क सहित घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। यहां तक की बाथरूम में रखने के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगे। यह पानी से खराब नहीं होंगे। आपको इन्हें मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं होती।

Fancymart का ये आर्टिफिशियल रबर प्लांट वुडेन पॉट में आयेगा। इसके पॉट का डिजाइन काफी यूनिक है, जो आपके घर में मॉडर्न एसथेटिक लुक ऐड करेगा। आप इसे घर के किसी भी कोने को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 28cm के इस पौधे की मेंटेनेंस भी काफी आसान है। अगर आप भी नेचर को पसंद करते हैं, तो ये पौधा आज ही ऑर्डर करें।

Dekorly प्लास्टिक आर्टिफिशियल प्लांट पॉट में छोटे-छोटे फेक प्लांट हैं, जो देखने में काफी रियल और आकर्षक हैं। इन्हें घर के किसी भी कोने को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा और आपके कमरों में एस्थेटिक जोड़ेगा। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा, तो 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Fancymart के आर्टिफिशियल हैकलबेरी पर्पल प्लांट वुडन पॉट में आयेंगे। 15cm की हाइट का ये होम ऑफिस डेकोर प्लांट पॉट एक आकर्षक विकल्प है, इसे घर के किसी भी कोने को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इन्हें वर्क डेस्क पर इन्हें रखें, इनसे पॉजिटिव वाइब आएगी।

आर्टिफिशियल लार्ज ट्रॉपिकल पॉम ट्री घर में रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इन्हें घर के अंदर और बाहर बालकनी में कही भी सजा सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं, या आपका जुड़ाव प्रकृति से है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ये 2 के से में आयेंगे, जिसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है और लंबे समय तक बिल्कुल नए जैसा रहेगा। साथ ही इन्हें मेंटेन करना भी आसान है।

Decorebugs का आर्टिफिशियल प्लांट वुडन पॉट में आएगा, जो एस्थेटिक और अट्रैक्टिव है। ये आपके घर में मॉडर्न एस्थेटिक लुक ऐड करता है। इसमें 4 छोटे पौधे हैं, इन्हें घर के किसी भी कोने को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा और आपके कमरों में एस्थेटिक जोड़ेगा। तो इंतजार कैसा 62% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

