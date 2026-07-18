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अब बारिश में बच्चे नहीं होंगे बीमार, सस्ते में खरीदें ये 8 बेहतरीन Raincoats

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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मानसून में बच्चे बारिश में भीगने के कारण अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो Amazon से घर बैठे ऑर्डर करें Raincoat के शानदार विकल्प वो भी सस्ते में!

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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मानसून शुरू हो चुका है और इस मौसम बच्चे स्कूल, ट्यूशन जाते हुए या खेल खुद में अक्सर बारिश में भीग जाते हैं। ऐसे में बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे संक्रमणों का शिकार हो सकते हैं। बारिश के मौसम में पहले से वायरल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, और भीगने की वजह से बच्चे अधिक परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बचाव के लिए एक अच्छी क्वालिटी की बरसाती आप सभी के पास होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर बच्चों को भीगने से बचाया जा सके। Amazon पर प्रीमियम क्वालिटी के रेनकोट विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे वो भी सस्ते में। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।

अब बारिश में बच्चे नहीं होंगे बीमार, सस्ते में खरीदें ये 8 बेहतरीन Raincoats

Poncho वाटरप्रूफ रेनकोट बैग कवर हुड के साथ आता है, ये शरीर के साथ ही गर्दन और सिर को बारिश में भीगने से बचाएगा। अक्सर बारिश आती है और जल्दबाजी में बच्चे को रेनकोट पहनाते पहनाते वो भीग जाते हैं, बच्चों को इस तरह का रेनकोट पहनना आसान होता है। ये तीन से 7 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध है, इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार इस रेनकोट पर 46% का ऑफ उपलब्ध है, यानी इसे लगभग आधे दाम में ऑर्डर कर सकते हैं।

Boldfit का पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार ये रेनकोट बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉटरप्रूफ रेनकोट बच्चों को बारिश में ड्राई रखता है, जिससे सेहत खराब नहीं होती। इसमें सिर ढकने के लिए अलग से टोपी आएगी। प्रीमियम क्वालिटी की पॉलिएस्टर फैब्रिक का ये रेनकोट जल्दी खराब नहीं होगा। हैवी रेन में भी ये बॉडी को ड्राई रखता है। इस समय इसपर 44% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसे लगभग आधे दाम में ऑर्डर कर सकते हैं।

ये प्रिंटेड रेनकोट बच्चों को बेहद पसंद आएगा। हैवी रेन में भी ये उन्हें पानी में भीगने से बचाता है। ये हुड प्रोटेक्टेड है, ऐसे में बच्चों का सिर ड्राई रहता है। प्रीमियम क्वालिटी की पॉलिएस्टर फैब्रिक जल्दी खराब नहीं होगी और इस्तेमाल के बाद इसे पैक करना भी बेहद आसान है। अगर आपके बच्चे भी अक्सर मानसून में खेलने की जिद करते हैं, तो अपने साथ इस तरह का रेनकोट जरूर कैरी करें। बारिश होने पर इसे तुरंत बच्चों को पहना सकती हैं। वहीं इसमें और भी कलर और प्रिंट के विकल्प उपलब्ध हैं, बच्चों के पसंद के अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।

अगर आप बजट फ्रेंडली रेनकोट की तलाश में हैं, तो ये रिवर्सिबल डबल लेयर्ड रेनकोट खरीद सकते हैं। इस पर 60% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 279 रुपए में इसे घर बैठे आर्डर किया जा सकता है। ये सिर और स्कूल बैग दोनों को कवर रखेंगे। प्रीमियम क्वालिटी के पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार ये रेनकोट जल्दी खराब नहीं होंगे। हैवी रेन में भी ये बॉडी को ड्राई रखते हैं।

Lifelong के इस रेनकोट में वॉटरप्रूफ प्रोटेक्शन के साथ ही एडजेस्टेबल हुड और पॉकेट भी है। इसका लाइटवेट डिजाइन बच्चों के लिए इसे कैरी करना आसान बना देता है। ये हैवी मानसून में भी ऊपर के शरीर को सुखा रखते हैं, जिससे बच्चों की बीमार होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसमें अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए साइज उपलब्ध मिल जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए परफेक्ट साइज ऑर्डर कर सकते हैं।

अगर इस मानसून बच्चे के लिए क्यूट रेनकोट ढूंढ रहे हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार ये वॉटरप्रूफ रेनकोट जैकेट हुड के साथ आएगा, यानी ये बच्चों के गर्दन और सिर दोनों को पूरी तरह ट्राई रखने में मदद करेगा। इस प्रकार बच्चों के बीमार और संक्रमित होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। वहीं ये लाइटवेट है, इसलिए आपका बच्चा इसे आराम से पहन लेगा। इसमें अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए साइज उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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