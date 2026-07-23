कपड़े हों या घर का सामान अब सब रहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, यहां खरीदें स्टोरेज बैग्स

अगर घर का कोई भी सामान इधर-उधर बिखरा रहता है, तो अब इन ऑर्गेनाइजर बैग्स की मदद से चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी। आज ही खरीदें।

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क्या आपका कपड़ा भी इधर-उधर फैला रहता है? अलमारी में एक कपड़ा निकालने में दूसरा कपड़ा नीचे गिर जाता है? कई बार ऑफिस की जल्दबाजी में वार्डरोब में कपड़े इधर-उधर फैलाकर रख देते हैं। या घर में बच्चे हैं और उनके कपड़े इधर-उधर बिखरे रहते हैं? अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपके साथ होती है, तो ये लेख आपके लिए है। यहां स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स के 6 बेहतरीन।विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। तो मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

बेस्ट स्टोरेज बॉक्सेस।

Storite का एक्स्ट्रा लार्ज 236 लीटर का बैग आपके बहुत काम आएगा। पुराने कपड़े, कंबल या फिर बच्चों के खिलौने आदि को ऑर्गेनाइज रूप से रखने में इस तरह के बैग्स आपके बहुत काम आएंगे। इस तरह कम जगह में चीजें आराम से आ जाएंगी। फिर आप इस बैग को बेड के अंदर या वार्डरोब में कहीं भी रखकर सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। इसमें ज़ीप लॉक आएगा जिसकी मदद से इनमें रखी चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, उन पर धूल गंदगी आदि जमा नहीं होता।

Homestrap का 3 पीस का प्लास्टिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर बास्केट ढक्कन के साथ आएगा। इसे किचन वार्डरोब या फिर बच्चों के स्टडी रूम में ऑर्गेनाइज के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। आलू प्याज जैसी सब्जियां, बच्चों के खिलौने, किताबें या फिर ऑफिस की स्टेशनरी यदि इनमें आराम से आ जाएंगे। वहीं इन्हें वॉडरोब ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें नई साड़ी, जींस, सूट या कोई भी कपड़ा ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इस समय ये 45% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

Laxis का ये साड़ी कवर या वार्डरोब ऑर्गेनाइजर 6 सेट में आयेगा। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ आएगा। इस स्टोरेज बैग में आप नई साड़ियां, कपड़े आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से पैक करके रख सकती हैं। ऐसे में वार्डरोब से रोजाना इस्तेमाल के कपड़े निकालते हुए नए कपड़े बार-बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। साथ ही ये जिप लॉक में आते हैं, और पूरी तरह से पैक रहते हैं। इस तरह नए कपड़ों पर धूल और गंदगी जमा नहीं होती।

Storite jumbo का 81 लीटर का ये ऑर्गेनाइजर बैग आपके नियमित चीजों को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेगा। विशेष रूप से अगर आपको शिफ्टिंग करना है, या आपके पास बच्चों के पुराने खिलौने एवं कपड़े पड़े हैं, तो इस तरह के बैग में उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इनमें हैंडल आएगा जिसकी मदद से आप इन्हें आराम से उठा सकते हैं। साथ ही ये जीप लॉक के साथ आते हैं, जिससे अंदर रख कपड़े धुल गंदगी से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

STORITE का नायलॉन फैब्रिक से तैयार 2 पैक का ये ऑर्गेनाइजर बैग आपके बहुत काम आएगा। ये बैग मॉइश्चर प्रूफ है, इनमें कोई भी चीज आराम से रखी जा सकती है। इस फोल्डेबल स्टोरेज बैग में आप कपड़ों से लेकर बच्चों के खिलौने, किताबें आदि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये जिप लॉक में आते हैं, और पूरी तरह से पैक रहते हैं। इस समय इस पर 70% का ऑफ उपलब्ध है, सस्ते में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Darev ब्रांड का 4 पीस का ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स कपड़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। इसकी मदद से closet स्पेस बढ़ जाता है और उनमें अधिक सामान रखा जा सकता है। साथ ही इस तरह के ऑर्गेनाइजर की मदद से नियमित इस्तेमाल के कपड़े निकालते हुए दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते, जिससे आपको बार-बार अपना वार्डरोब सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काफी स्पेशियस है और इनमें काफी आराम से एडजस्ट हो जाता हैं।

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