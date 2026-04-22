बाथरूम फैला रहता है, तो आज ही मंगवाएं ऑर्गेनाइजर्स के ये बेस्ट विकल्प
Amazon पर बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं। अगर ड्रिल नहीं करवाना तो ऐसे कई विकल्प मिलेंगे जिसे आप बिना ड्रिल के अपने टाइल पर लगा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपका बाथरूम छोटा है, या फिर बाथरूम में चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद कर सकते हैं। Amazon पर बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं। अगर ड्रिल नहीं करवाना तो ऐसे कई विकल्प मिलेंगे जिसे आप बिना ड्रिल के अपने टाइल पर लगा सकते हैं। इनकी मदद से आप भी अपने बाथरूम को क्लीन और फ्रेश रख पाएंगे। इन्हें असेंबल करना भी बेहद आसान है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील बाथरूम स्टोरेज ऑर्गेनाइजर देखने में एस्थेटिक है। इसमें 2 रैक शेल्फ हैं, इन्हें असेंबल करना भी आसान है। अगर आपका बाथरूम बहुत छोटा है और आप उनमें एक सिंपल ऑर्गेनाइजर लगाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। सेल्फ के साथ इसमें टॉवल रॉड भी है, साथ में छोटी मोटी एसेसरीज टांगने के लिए हुक्स भी मिल जाएंगे। इस समय ये 78% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
इस स्टोरेज केबिनेट को बाथरूम ऑर्गेनाइज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान आराम से आ जाएंगे। साथ ही नीचे की ओर हुक्स भी मिल जाएगा, जिनमें आप चीजे लटका सकते हैं। पानी लगने के बावजूद ये खराब नहीं होंगे। इनमें डोर आयेगा, जिससे अंदर रखी चीजों पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी।
Hallstatt के इस कॉर्नर शेल्फ को बाथरूम के खाली कॉर्नर्स पर लगाएं। अक्सर कॉर्नर्स खाली रह जाते हैं और वो इस्तेमाल में नहीं आते। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स खाली स्पेस को यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। इस तरह आपके बाथरूम में चीजें रखने की जगह बन जाएगी और बाथरूम को देखकर हर समय आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये स्पेशियस और ड्यूरेबल हैं, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं।
Oslen का मेटल स्टैंड मल्टीपरपस स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे दीवार पर आराम से सेट कर सकते हैं, कोई ड्रिल की जरूरत नहीं होगी। अगर बाथरूम में सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो ये मेटल स्टैंड आज ही ऑर्डर करें। इसका मटेरियल पानी लगने से खराब नहीं होगा, ये लंबा चलेगा। साथ ही इस समय 60% के ऑफ पर उपलब्ध है।
ये बाथरूम रैक सेल्फ बहुत काम की चीज हैं। इसे लगाने के लिए ड्रिल की जरूरत नहीं होगी, ये आराम से दीवार पर सेट हो जाते हैं। इनमें 2 अलग-अलग शेल्फ मिल जाएंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। साथ ही ये काफी स्पेशियस भी है, तो रोजाना इस्तेमाल की सभी चीजें इस पर ऑर्गेनाइज रूप से रख सकते हैं।
अगर बाथरूम में छोटा है और शैंपू, साबुन और स्किन केयर की चीजें कहां रखें, ये समझ नहीं आता, तो आज ही ऑर्डर करें ये छोटे लेकिन स्पेशियस ऑर्गेनाइजर्स। इनमें नीचे की ओर हुक्स भी दिए गए हैं, जिन पर आप टॉवल, लोफ़ा आदि को हैंग कर सकते हैं। इन्हें असेंबल करने के लिए ड्रिल की जरूरत नहीं होती। इसे बाथरूम के किसी भी खाली दीवार पर लगा सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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