सर्दियों में पौधों को कब और कितना पानी देना चाहिए? चेतना भल्ला ने बताया प्लांट ग्रोथ का सीक्रेट!
Winter Plant Care Tips: सर्दियां शुरू होते ही पौधों की केयर अलग ढंग से करने की जरूरत होती है। गार्डनिंग एक्सपर्ट चेतना भल्ला ने एक पोस्ट के जरिए विंटर में प्लांट्स की केयर करने के कुछ टिप्स शेयर किए हैं, आइए जानते हैं।
सर्दियों के मौसम में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पौधों को भी स्पेशल केयर की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि विंटर्स में घर के आंगन में लगे कई पौधे एकदम पीले पड़ने लगते हैं और कई तो पूरी तरह मुरझा जाते हैं। ऐसे में अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि भला गलती कहां हो रही है। दरअसल सर्दियां शुरू होते ही पौधों की केयर अलग ढंग से करने की जरूरत होती है। इन्हें कब पानी देना है, कितना पानी देना है; ये सब बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों की तरह अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे तो जाहिर है पौधे खराब हो जाएंगे। गार्डनिंग एक्सपर्ट चेतना भल्ला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए विंटर में प्लांट्स की केयर करने के कुछ टिप्स शेयर किए हैं, आइए जानते हैं।
सर्दियों में पौधों को पानी कब देना चाहिए?
चेतना भल्ला बताती हैं कि सर्दियों में पौधों को पानी हमेशा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में ही देना चाहिए। विंटर्स में सुबह-सुबह काफी ओस पड़ती है, वहीं शाम को पानी सूख नहीं पाता। ज्यादातर लोग गलत टाइम पानी देते हैं, जिस वजह से सर्दियों में पौधे मरने लगते हैं। अगर आप 10 से 1 बजे के बीच में पानी देते हैं, तो पौधे गलते नहीं है और पानी अच्छे से सोखते हैं।
कितना पानी देना चाहिए?
सर्दियों में ज्यादातर लोग या तो पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं या बहुत ही कम। दोनों ही केस में पौधे की ग्रोथ खराब हो जाती है। चेतना कहती हैं कि आप मिट्टी को छू कर पता लगा सकते हैं कि पौधे को पानी की कितनी जरूरत है। अगर मिट्टी काफी गीली है, तो पानी ना दें। वैसे आजकल मॉइश्चर लाइट और पीएच मीटर भी आता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं।
पौधों की जड़ों को पानी दें
चेतना बताती हैं कि फूल के पौधों में जड़ों को पानी देना चाहिए। इसके बाद दोबारा तब पानी दें, जब मिट्टी सूख जाए। वहीं पौधों के पत्तों को भी पानी से साफ करते रहें, ताकि फोटोसिंथेसिस सही से होता रहे।
पौधों की प्लेसमेंट बदलकर देखें
सर्दियों में आपको अपने पौधों की प्लेसमेंट यानी रखने की जगह भी बदलने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मनी प्लांट को इनडोर शिफ्ट करना बेहतर होता है, ताकि ओस से पत्ते पीले ना पड़ें। वहीं तुलसी के पौधे को ढकने या खिड़की के पास शिफ्ट करने की जरूरत होती है। कुछ पौधों को ज्यादा धूप चाहिए होती है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह सिर्फ़ करें जहां धूप लंबे समय तक रहती हो।
पौधों को कितनी खाद देनी है?
सर्दियों में पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है। इसलिए इन दिनों ज्यादा खाद देने से भी बचना चाहिए। कुछ पौधे इन दिनों डॉर्मेंट स्टेट यानी सुप्त अवस्था में भी चले जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।