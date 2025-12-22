ना धूप की जरूरत, ना स्मेल का डर: सर्दियों में गीले कपड़े सुखाने के 'स्मार्ट तरीके'

संक्षेप: अगर आप भी आजकल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आसान 'देसी जुगाड़' आपके बड़े काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं बिना धूप के गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के शानदार उपाय।

सर्दियों में हल्की धूप और धुंध के बीच गीले कपड़ों को धोकर सुखाना किसी जंग से कम नहीं होता। बिना धूप के कपड़े सूख भी जाएं तो उनमें से आने वाली अजीब सी सीलन भरी बदबू उन्हें पहनने लायक नहीं छोड़ती। अगर आप भी आजकल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आसान 'देसी जुगाड़' आपके बड़े काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं बिना धूप के गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के शानदार उपाय।

ठंड में गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के उपाय हैंगर और गैप का खेल- कपड़ों को रस्सी पर ठूंस-ठूंस कर न फैलाएं। अगर आप उन्हें हैंगर में लटकाकर सुखाएंगे, तो हवा आर-पार होगी और कपड़े दोगुनी तेजी से सूखेंगे।

हीटर और पंखे की लें मदद- अगर बाहर कोहरा है, तो कपड़ों को कमरे में स्टैंड पर फैलाकर पंखा चला दें। अगर घर में हीटर चल रहा है, तो उसके थोड़े फासले पर कपड़े रखें (सावधानी के साथ), इससे कपड़ों की नमी तुरंत उड़ जाएगी।

प्रेस का कमाल- अगर कोई कपड़ा थोड़ा सा गीला रह गया है, तो उसे पहनने से पहले हल्की गर्म प्रेस कर लें। इससे नमी और सीलन वाली स्मेल दोनों गायब हो जाएंगे।

अतिरिक्त पानी निकाल दें कपड़े में जितना कम पानी होगा, वह उतनी ही जल्दी सूखेगा। अगर आप हाथ से धो रहे हैं, तो कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पिन मोड को दो बार चलाएं। इससे अतिरिक्त नमी निकल जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।