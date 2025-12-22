Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़winter clothing drying hacks to remove damp smell from wet clothes in hindi
ना धूप की जरूरत, ना स्मेल का डर: सर्दियों में गीले कपड़े सुखाने के 'स्मार्ट तरीके'

ना धूप की जरूरत, ना स्मेल का डर: सर्दियों में गीले कपड़े सुखाने के 'स्मार्ट तरीके'

संक्षेप:

अगर आप भी आजकल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आसान 'देसी जुगाड़' आपके बड़े काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं बिना धूप के गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के शानदार उपाय।

Dec 22, 2025 04:06 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में हल्की धूप और धुंध के बीच गीले कपड़ों को धोकर सुखाना किसी जंग से कम नहीं होता। बिना धूप के कपड़े सूख भी जाएं तो उनमें से आने वाली अजीब सी सीलन भरी बदबू उन्हें पहनने लायक नहीं छोड़ती। अगर आप भी आजकल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आसान 'देसी जुगाड़' आपके बड़े काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं बिना धूप के गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के शानदार उपाय।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:धुंध को दें मात: घने कोहरे में सुरक्षित रखेंगे ड्राइविंग से जुड़े 5 सेफ्टी टिप्स

ठंड में गीले कपड़ों को सुखाने से लेकर सीलन की बदबू दूर करने तक के उपाय

हैंगर और गैप का खेल- कपड़ों को रस्सी पर ठूंस-ठूंस कर न फैलाएं। अगर आप उन्हें हैंगर में लटकाकर सुखाएंगे, तो हवा आर-पार होगी और कपड़े दोगुनी तेजी से सूखेंगे।

हीटर और पंखे की लें मदद- अगर बाहर कोहरा है, तो कपड़ों को कमरे में स्टैंड पर फैलाकर पंखा चला दें। अगर घर में हीटर चल रहा है, तो उसके थोड़े फासले पर कपड़े रखें (सावधानी के साथ), इससे कपड़ों की नमी तुरंत उड़ जाएगी।

प्रेस का कमाल- अगर कोई कपड़ा थोड़ा सा गीला रह गया है, तो उसे पहनने से पहले हल्की गर्म प्रेस कर लें। इससे नमी और सीलन वाली स्मेल दोनों गायब हो जाएंगे।

अतिरिक्त पानी निकाल दें

कपड़े में जितना कम पानी होगा, वह उतनी ही जल्दी सूखेगा। अगर आप हाथ से धो रहे हैं, तो कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पिन मोड को दो बार चलाएं। इससे अतिरिक्त नमी निकल जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।

हेयर ड्रायर से सुखाएं कपड़े

अगर आपको कोई कपड़ा तुरंत पहनना है लेकिन वह अभी भी गीला है, तो हेयर ड्रायर आपके काम आ सकता है। कॉलर, आस्तीन और किनारों पर गर्म हवा डालें, क्योंकि इन हिस्सों को सूखने में ज्यादा समय लगता है। कुछ ही मिनटों में कपड़ा पहनने लायक हो जाएगा।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।