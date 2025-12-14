Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Winter Care Guide for Money Plants Expert Tips on Watering and Fertilizer
सर्दियों में पीले पड़ने लगे हैं मनी प्लांट के पत्ते? चेतना भल्ला ने बताया देखभाल का सही तरीका

संक्षेप:

Winter Care Guide for Money Plants: सर्दियों में मनी प्लांट पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और झड़ जाते हैं। चेतना भल्ला ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी देखभाल से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।

Dec 14, 2025 12:21 pm IST
सर्दियों का मौसम आते ही पेड़-पौधों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। जहां कुछ पौधे हरे-भरे हो जाते हैं, तो वहीं कुछ पौधे सूखने और पीले पड़ने लगते हैं। मनी प्लांट भी उन्हीं पौधों में से एक है, जिसे सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं। इस दिनों इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और झड़ जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि इसकी केयर कैसे की जाए। मनी प्लांट को पानी कितना देना, खाद कब देनी चाहिए और इसे पीला पड़ने से कैसे बचाना है; ऐसे बहुत से सवाल अक्सर लोगों के रहते हैं। डिजिटल क्रिएटर चेतना भल्ला ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।

सर्दियों में इंडोर शिफ्ट करें मनी प्लांट

सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, बाहर पड़ने वाली ओस। इसकी वजह से ही पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। चेतना भल्ला बताती हैं कि यही वजह है कि आपको ठंड शुरू होते ही अपना मनी प्लांट इंडोर यानी घर के भीतर शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसे किसी खिड़की के पास शिफ्ट करें, जहां हल्की धूप भी मिलती रहे।

पौधे को खाद और पानी कब देना है?

सबसे कॉमन सवाल यही रहता है कि सर्दियों में मनी प्लांट को कितने दिनों में पानी और खाद देने चाहिए। तो बता दें आपको पौधे को 2 से 3 महीनों में ही खाद देनी है। ज्यादा खाद देने से पत्ते पीले पड़ने और गिरने का डर रहता है। वहीं सर्दियों में ज्यादा पानी देने से भी बचना चाहिए लेकिन नमी बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए 15 दिनों में पौधे को एक बार पानी का शॉवर जरूर दें।

पौधे से हेल्दी कटिंग निकालकर लगा सकते हैं

चेतना भल्ला कहती हैं कि अगर आपका मनी प्लांट खराब हो रहा है, तो इससे आप एक हेल्दी कटिंग निकालकर नया पौधा लगा सकते हैं। इसके लिए एक हेल्दी ब्रांच से कटिंग काट लें, जिसमें लगभग 3 नोड्स तो जरूर होने चाहिए। इस कटिंग के नीचे की दो-तीन पत्तियां कटा लें, फिर इसे पानी में लगा लें। ऐसे आप अपने मर रहे मनी प्लांट से भी एक हेल्दी पौधा उगा सकते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें

