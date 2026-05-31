AC ऑन करने के पहले ये 3 काम जरूर करें, बिजली का बिल आएगा कम
3 Steps to reduce electricity bill from AC: एसी चलाने वाले अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका बिल ज्यादा आता है। जबकि वो ये 3 गलती हर रोज दोहराते हैं जो उनके एसी से आने वाले बिजली के बिल को बढ़ाती है।
तेज धूप और गर्मी से कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है और कमरे में घुसने के साथ ही लोग एसी को ऑन कर देते हैं। लेकिन कमरा फौरन ठंडा नहीं होता। ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद एसी कूलिंग कम कर रही है, जबकि एसी के जल्दी कमरा ठंडा ना करने के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। आपका बंद कमरा जहां का तापमान बहुत ज्यादा था, ऊपर से कमरे में वेंटिलेशन नहीं थी, जिससे गर्म हवा उसी कमरे में मौजूद है। ऐसे में जब आप एसी चलाते हैं तो एसी को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। कमरे में एसी ऑन करने से पहले ये 3 काम जरूर करें। जिससे कूलिंग भी जल्दी होगी और साथ ही बिजली का बिल भी कम आएगा।
AC ऑन करने से पहले ये 3 काम जरूर करें
घर की गर्म दीवारें, जमीन, फर्नीचर से कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। खासतौर पर लोग एसी वाले रूम को बंद करके रखते हैं। ये आदत एसी बंद होने पर भी रहती। कमरा बंद है तो वहां की हवा और दीवार सब गर्म होती है, एसी को पहले ये सारी चीजें ठंडी करनी पड़ती है, इसीलिए एसी कूलिंग करने में देर करती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है।
कमरे में वेंटिलेशन बढ़ाएं
कमरे में एसी चलाने के पहले वहां का वेंटिलेशन सही करें। कमरे को थोड़ी देर के लिए खोल दें जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाएं। वहीं जब एसी चल रही हो तो कमरा अच्छी तरह से बंद हो, खिड़कियां बंद होने के साथ हैवी परदे लगे हो। जिससे ठंडी हवा बाहर ना जाए।
फैन ऑन कर दें
सीलिं ग फैन को चला दें। ये गर्म हवा को तेजी से घर के बाहर करेगी और कमरे का तापमान कंट्रोल में हो जाएगा। ये छोटा सा काम वेंटिलेशन को बनाकर रखेगा।
एसी को बिल्कुल 16-18 पर कर देने से जल्दी कूलिंग नहीं होगी
एसी जल्दी ठंडा करे इसके लिए लोग एसी को एकदम कम तापमान पर सेट करने लगते हैं। 16 या 18 पर चलाने से एसी कमरे को जल्दी ठंडा नहीं करेगी। उसे उतना ही वक्त लगेगा जितना आप 24 पर करके ठंडा करेंगे। इसलिए एसी ऑन करने के साथ एक आइडियल टेंपरेचर 24 या 26 डिग्री सेट कर दें। ऐसा करने से एसी पर लोड नहीं बढ़ेगा और कमरा भी उतने ही टाइम में ठंडा होगा।
ये 3 आदतें आपके कमरे की कूलिंग को फास्ट करेंगी और आपके बिजली के बिल पर भी एक्सट्रा प्रेशर नहीं डालेंगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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