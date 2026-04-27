Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाने से क्या होता है? फायदे जानकर तुरंत शुरू करेंगी!

Apr 27, 2026 09:05 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Cleaning Hack: घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर पोछे के पानी में नमक मिलाने की सलाह देते हैं। इसके पीछे कई धार्मिक कारण बताए जाते हैं, लेकिन असल में इसके कई और भी फायदे हैं, जिन्हें जानकर आप भी जरूर ट्राई करेंगी।

पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाने से क्या होता है? फायदे जानकर तुरंत शुरू करेंगी!

घर की साफ-सफाई के लिए डेली झाड़ू-पोछा लगाना लगभग हर भारतीय घर में होता है। ये सफाई महज दिखने भर के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को पॉजिटिव और हेल्दी रखने में मदद करती है। आज हम एक ऐसी ही कॉमन प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई घरों में फॉलो की जाती है। वो है पोछे के पानी में जरा सा नमक मिलाना। घर के बुजुर्ग अक्सर ऐसा करने की सलाह देते हैं। इसके पीछे वास्तु और धर्म से जुड़े फायदे बताए जाते हैं लेकिन सच कहें तो इस छोटी सी प्रैक्टिस के साइंटिफिक फायदे भी बहुत हैं। पुराने समय से लोग इसे फॉलो करते आ रहे हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी लोगों ने महसूस किए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालने के क्या फायदे होते हैं।

बैक्टीरिया और कीटाणुओं को कम करने में सहायक

पानी में जरा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये सिर्फ ऊपरी सफाई नहीं, बल्कि डीप क्लीनिंग में मदद करता है। दरअसल नमक में एंटी बैक्टिरियल गुण मौजूद होते हैं, जो फर्श पर मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणुओं को कम करने में मदद करते हैं। खासतौर से किचन फ्लोर और ड्राइंग रूम जैसे हिस्सों की सफाई नमक वाले पानी से करना काफी फायदेमंद रहता है।

ये भी पढ़ें:सुबह या शाम, गर्मियों में पौधों को पानी कब देना चाहिए? माली से जानें सही समय

बदबू और पीलापन दूर करने में मदद करता है

कई बार साफ-सफाई के बाद भी गंदी सी बदबू आती रहती है। ऐसे में अगर नमक वाले पानी का पोछा लगा दिया जाए तो फर्श की डीप क्लीनिंग हो जाती है, जिससे बदबू भी गायब हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका सफेद मार्बल या टाइल्स पीले पड़ गए हैं, तो नियमित रूप से नमक का पोछा लगाना इस पीलेपन को भी दूर कर सकता है।

कीड़े और मक्खियां दूर रहती हैं

घर के आंगन में अक्सर मक्खियां, चींटी और कीड़े आते रहते हैं। खासकर गर्मियों में ये समस्या काफी बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पोछे के पानी में जरा सा नमक मिला लें और पूरे घर आंगन में अच्छे से पोछा मार दें।

ये भी पढ़ें:पुराना-बदबूदार गद्दा मिनटों में होगा नए जैसा! ये 2 ट्रिक बचा देंगी हजारों रूपए

फर्श की चिपचिपाहट और दाग-धब्बे दूर होते हैं

कई बार आपने नोटिस किया होगा कि साफ-सफाई के बाद भी फर्श चिपचिपा सा बना रहता है। ऐसे में नमक मिला पानी इस्तेमाल करने से ये चिपचिपापन काफी हद तक दूर हो जाता है और फर्श ज्यादा क्लीन और फ्रेश फील होता है। वहीं अगर आप लंबे समय तक रोज नमक वाला पानी यूज करती हैं, तो फर्श के दाग-धब्बे भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं।

घर में बनी रहती है पॉजिटिविटी

पुराने समय से नमक का इस्तेमाल वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और घर में पॉजिटिविटी बनाए रखता है। हालांकि ये एक पारंपरिक मान्यता है, लेकिन साफ-सुथरा और फ्रेश घर भला किसे अच्छा नहीं महसूस नहीं कराता।

ये भी पढ़ें:फ्रिज में 1 कटोरी नमक क्यों रखना चाहिए? ये ट्रिक बचा देगी हजारों रूपए!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।