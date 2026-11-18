मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग करती हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है
कभी मूड खराब हो तो महिलाएं कपड़े, स्किनकेयर या घर का सामान खरीदने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि शॉपिंग की ये आदतें आपके इमोशनल हाल से भी जुड़ी हो सकती हैं?
कभी मूड खराब हो तो शॉपिंग करने का मन करने लगता है? कभी लगता है कि अलमारी में पहले से इतने कपड़े हैं, फिर भी एक नई ड्रेस तो खरीदनी ही है। कभी स्किनकेयर प्रोडक्ट्स मंगाने का मन करता है, तो कभी केक, पेस्ट्री या घर को सजाने का सामान ऑर्डर करने का। लेकिन हर बार ऐसा सिर्फ शॉपिंग के शौक की वजह से नहीं होता। कई बार मन के अंदर चल रही उदासी, अकेलापन या बेचैनी भी इसकी वजह हो सकती है। इमोशनल रेगुलेशन कोच और हीलर डॉ. नेहा भंडारी ने इस कनेक्शन के बारे में बताया है।
1. अलमारी भरी हो, फिर भी खरीदती हैं कपड़े और स्किनकेयर
कई बार अलमारी में पहले से इतने कपड़े होते हैं कि रखने की जगह नहीं बचती, लेकिन फिर भी कोई नई ड्रेस दिख जाए तो उसे खरीदने का मन करने लगता है। यही हाल स्किनकेयर और मेकअप प्रोडक्ट्स का भी होता है। घर में क्रीम और दूसरी चीजें पहले से रखी होती हैं, फिर भी कुछ नया लेने का मन करता है।
- ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नई चीज खरीदने से कुछ देर के लिए खुशी मिलती है। लगता है कि चलो, अपने लिए कुछ अच्छा किया।
2. कंबल, तकिए और आराम देने वाली चीजें खरीदना
जब मन परेशान होता है, तो कई बार बस घर पर आराम करने और सुकून से रहने का मन करता है। ऐसे में कुछ महिलाएं सॉफ्ट कंबल, मुलायम चादरें, नए तकिए, कंफर्टर, मसाजर या हॉट वॉटर बैग जैसी चीजें खरीदने लगती हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड भी मंगाने लगते हैं। इन चीजों से घर में आरामदायक माहौल बनता है।
3. स्ट्रेस ईटिंग
कभी उदासी महसूस हो तो केक, पेस्ट्री या अपनी पसंद की कॉफी पीने का मन करता है? कई महिलाएं ऐसे समय में खाने-पीने की चीजें ऑर्डर करने लगती हैं। खास बात यह है कि वे कभी-कभी ऐसी चीजें भी मंगाती हैं, जिन्हें आम दिनों में खाना पसंद नहीं करतीं।
- तनाव होने पर शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ सकता है। इसका असर खाने की इच्छा पर भी पड़ता है। ऐसे समय में मीठा, ऑयली या ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने का मन हो सकता है।
4. बार-बार सफाई करना और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदना
कुछ महिलाओं को मन परेशान होने पर घर की सफाई करने का मन करने लगता है। वे बार-बार किचन साफ करती हैं, फर्श चमकाती हैं या घर के कोनों में जमा गंदगी हटाने लगती हैं। इसके साथ ही क्लीनिंग लिक्विड, स्क्रब और सफाई के दूसरे सामान भी जरूरत से ज्यादा खरीदने लगती हैं।
- इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जब मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो साफ-सुथरा घर देखकर अच्छा लगता है। घर की चीजें अपनी जगह पर हों और सब कुछ साफ दिखे, तो लगता है कि कम से कम कुछ तो ठीक है जिस पर अपना कंट्रोल है।
5. घर को ऑर्गनाइज करने के लिए खरीदती हैं ढेर सारा सामान
कभी-कभी मन में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। ऐसे में कुछ महिलाएं घर को नए सिरे से ऑर्गनाइज करने में लग जाती हैं। इसके लिए स्टोरेज बॉक्स, बास्केट, लेबल और ड्रॉअर ऑर्गनाइजर जैसी चीजें खरीदने लगती हैं।
- उन्हें लगता है कि अगर घर का सामान सही जगह पर रखा होगा, तो सब कुछ थोड़ा आसान और अच्छा लगेगा।
हर बार शॉपिंग से मूड ठीक करने की जरूरत नहीं
अगर हर बार मन खराब होने पर शॉपिंग करने का मन करे, तो एक बार खुद से जरूर पूछें कि क्या आपको सच में उस चीज की जरूरत है या बस मूड ठीक करने के लिए खरीदारी कर रही हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल और क्लियर है कि हर बार उदासी दूर करने के लिए पैसे खर्च करना जरूरी नहीं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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