महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनना क्यों पहनती हैं?
Mahashivratri 2026: 15 फरवरी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शुभ विवाह का दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए हरे रंग की चूड़ी को पहनती है। शिवरात्रि के दिन हरे रंग की चूड़ी पहनने के लिए ये मान्यता प्रचलित हैं।
15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्या और पुरुष के पूजा करने का खास महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि पर 16 शृंगार करके तैयार होती है। जिसमे हरे रंग की चूड़ियां भी शामिल हैं। महाशिवरात्रि में महिलाएं अक्सर हरे रंग की चूड़ियां ही पहनना पसंद करती हैं। जो कि पूरी तरह से भोलेनाथ से जुड़ा है।
सुहागिन महिलाएं क्यों पहनती है हरी चूड़ियां
महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। इसका सीधा कनेक्शन भगवान भोलेनाथ से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शादी के मौके पर सोने-चांदी या कीमती पत्थरों की बजाय हरे रंग के लाख की चूड़ियां पहनाई थीं। माता पार्वती और भगवान शिव के सुखी वैवाहिक जीवन के सिंबल के तौर पर महिलाएं भी इस दिन सौभाग्य पाने के लिए हरी चूड़ियों को पहनती हैं।
वहीं दूसरी मान्यतानुसार भगवान शिव को हरियाली प्रिय है। उन्हें हरा-भरा वातावरण पसंद आता है। उन्हें चढ़ने वाली चीजों में भी भांग के हरे पत्ते, धतूरा,बेलपत्र जैसी हरी चीजें पसंद आती है। भगवान का प्रिय महीना सावन होता है। जिसमे भी महिलाओं के सौभाग्य के लिए हरे रंग के कपड़े और शृंगार में हरा रंग शामिल करना अच्छा माना जाता है। जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स पाने और शिव-शंभू को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। इसका सीधा कनेक्शन सौभाग्य से जुड़ा रहता है।
पति दे सकते हैं हरे रंग की चूड़ी
सुहागिन महिलाएं सौभाग्य की कामना के लिए महाशिवरात्रि पर हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। वहीं अगर ये चूड़ियां महिलाओं को उनके पति गिफ्ट में देते हैं तो इसे भगवान का विशेष आशीर्वाद माना जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
