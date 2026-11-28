दुबई का सोना चमकदार पीला दिखता है तो वहीं इंडिया में गोल्ड का कलर भी अलग-अलग दिखता है, कभी ये पीला तो कभी लाल सा नजर आता है। चलिए जानें इसका क्या कारण होता है, जिसे खुद ज्वैलर ने बताया है।

गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन ज्वैलरी बनने के बाद इसमे कई सारे बदलाव आ जाते हैं। सोने की शुद्धता के साथ इसका कलर भी चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा कि दुबई का सोना बिल्कुल चमकदार पीला दिखता है तो वहीं अपने देश में सोने का रंग कभी फीका पीला तो कभी लाल सा नजर आता है। तो क्या अपने देश के सोने में मिलावट होती है और दुबई का सोना शुद्ध होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरा रुक जाएं क्योंकि सोने की शुद्धता पर सवाल उठाने से पहले उसके अलग रंग होने का कारण जरूर जान लें। ज्वैलरी की शॉपिंग करने जाएं तो नोटिस किया होगा कि एक ही ज्वैलर के पास आपको कुछ सोने में बहुत ज्यादा शाइन सी दिखती है वहीं कुछ की डिजाइन फीकी नजर आती है। ये सब गोल्ड से ज्वैलरी बनाते वक्त की गई कारीगरी का कमाल होता है। तो चलिए पहले समझें कि आखिर सोना कभी चमकदार पीला तो कभी हल्का फीका या लाल सा क्यों नजर आता है?

सोने की ज्वैलरी कभी पीली तो कभी लाल क्यों दिखती है 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। लेकिन प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि आप इससे किसी भी तरह की ज्वैलरी को बनाकर पहन नहीं सकते। ऐसे में ज्वैलर को सोने में 8.4 परसेंट की मिलावट करनी पड़ती है। जिससे कि सोने की डिजाइन बना सके और वो टिकी रहे साथ ही मजबूत रहे। यहीं 8.4 परसेंट की मिलावट की सोने के रंग पर भी असर डालती है। जिस धातु की मिलावट की जाती है सोने का रंग उसी के हिसाब से हो जाता है। जैसे-

कुछ गोल्ड ज्वैलरी लाल क्यों दिखती है? जब सोने में तांबे की मिलावट करके ज्वैलरी बनाई जाती है तो वो हल्की लाल रंग में नजर आती है। जैसे अपने राजस्थान, महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ज्वैलरी। वहां पर सोने में जो 8.4 प्रतिशत की मिलावट होती है वो तांबे की होती है, जिससे सोने की ज्वैलरी का रंग हल्का सा लाल रंग की आभा का दिखता है।

केरल और साउथ का गोल्ड पीला क्यों दिखता है? सोने में जब जिंक और सिल्वर की मिलावट की जाती है तो बनने वाली ज्वैलरी पीली दिखती है, जैसे केरल और साउथ की तरफ मिलने वाली ज्वैलरी का रंग फीका पीला सा दिखता है।

ये ध्यान रखने वाली बात है कि सोने का रंग लाल सा दिखे या बिल्कुल पीला दोनों ही 22 कैरेट शुद्ध होता है यानि 91.6 परसेंट प्योर।

बस ज्वैलरी को मजबूत बनाने के लिए की गई धातु की मिलावट के रंग से सोने का रंग बदला हुआ दिखता है।

दुबई का गोल्ड इतना चमकदार पीला क्यों दिखता है? अब मन में सवाल उठता है कि दुबई में मिलने वाले गोल्ड इतना ज्यादा शाइन क्यों करते हैं? तो इसके लिए ये कारण जिम्मेदार होता है-