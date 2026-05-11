सावधान! पावर बैंक यूज करते समय न करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकता है ब्लास्ट

मोबाइल-टैबलेट को चार्ज करने के लिए लोग पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। पावर बैंक साथ में ही सभी जगह चलता है और ये बड़े काम का भी है, लेकिन अगर आप इसे लेकर कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो ये बम की तरह फट भी सकता है।

Power Bank Tips: हैदराबाद से आई इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई। केबिन में धुआं भर गया, जिसके बाद इमरजेंसी इवैक्युएशन करना पड़ा और यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं। राहत की बात यह रही कि हादसा फ्लाइट की लैंडिंग के समय हुआ, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट को चार्ज करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जाना हो या ट्रैवल करना, पावर बैंक लोगों की जरूरत बन चुका है। यह आसानी से फोन और दूसरे गैजेट्स को चार्ज कर देता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से पावर बैंक में आग लगने और ब्लास्ट होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पावर बैंक इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। आज हम आपको ऐसी ही 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो पावर बैंक ब्लास्ट की वजह बन सकती हैं।

क्यों फटते हैं पावर बैंक? पावर बैंक में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी ओवरहीट होने पर बम की तरह फट सकती है। इतना ही नहीं, अगर ब्लास्ट के दौरान फोन या लैपटॉप उससे कनेक्ट हो, तो उन डिवाइसेज को भी नुकसान पहुंच सकता है। पावर बैंक में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन (Lithium-Ion) बैटरी ज्यादा गर्मी, ओवरचार्जिंग या खराब क्वालिटी की वजह से फट सकती है। इसी स्थिति को “थर्मल रनअवे” कहा जाता है, जिसमें बैटरी अचानक आग पकड़ सकती है या जोरदार ब्लास्ट हो सकता है।

ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां 1- ओवरचार्जिंग से बचें पावर बैंक को जरूरत से ज्यादा देर तक चार्जिंग पर लगाकर रखना खतरनाक साबित हो सकता है। हर पावर बैंक की एक चार्जिंग लिमिट होती है और उससे ज्यादा चार्ज करने पर बैटरी ओवरहीट होने लगती है। लगातार गर्म होने की वजह से बैटरी डैमेज हो सकती है और ब्लास्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादातर कंपनियां पावर बैंक पर या उसके बॉक्स पर चार्जिंग से जुड़ी जानकारी देती हैं। अगर ऐसी जानकारी न हो, तो पावर बैंक के 100% चार्ज होते ही उसे तुरंत चार्जिंग से हटा देना चाहिए।

2- लो क्वालिटी पावर बैंक अच्छे ब्रैंड्स से लेकर लो क्वालिटी के भी आते हैं। वैसे ये काफी महंगे मिलते हैं, इसलिए लोग सस्ते के चक्कर में नॉन-ब्रांड पावर बैंक खरीद लेते हैं। लो क्वालिटी पावर बैंक में बैटरी अच्छी नहीं होगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है।

3- धूप या गर्मी में रख दिया पावर बैंक को तेज धूप या ज्यादा गर्म जगह पर रखना भी खतरनाक साबित हो सकता है। अधिक तापमान की वजह से बैटरी तेजी से गर्म होती है, जिससे उसमें आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से पावर बैंक को कार के डैशबोर्ड, तकिए के नीचे या बंद और गर्म जगहों पर रखने से बचना चाहिए। इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि बैटरी सुरक्षित रहे और ओवरहीटिंग की समस्या न हो।

4- डैमेज हो गया अगर आपका पावर बैंक गिरकर डैमेज हो गया है या कहीं से टूट-फूट गया है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। बाहरी नुकसान दिखने के बावजूद कई लोग उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं, लेकिन इससे बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, अगर पावर बैंक की बैटरी फूलने लगे या उसका आकार असामान्य दिखे, तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर दें। यह बैटरी खराब होने का संकेत होता है और ऐसी स्थिति में पावर बैंक कभी भी आग पकड़ सकता है या फट सकता है।

5- किसी भी चार्जर को लगाना कई लोग पावर बैंक को चार्ज करने के लिए किसी भी चार्जर या केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह आदत नुकसानदायक हो सकती है। गलत या लोकल चार्जर इस्तेमाल करने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकती है या ओवरहीट होने लगती है। पावर बैंक को हमेशा उसके ओरिजिनल केबल और चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए। इससे बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है। कोशिश करें कि मोबाइल के चार्जर से पावर बैंक चार्ज न करें, क्योंकि अलग-अलग डिवाइसेज की पावर जरूरत अलग होती है।