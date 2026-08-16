मोबाइल को कांच के गिलास में डालकर क्यों सो रहे लोग? वजह जानकर आप भी करेंगे ये काम
आजकल काफी सारे लोग मोबाइल को कांच के गिलास में डालकर रात को सो रहे हैं। इस वायरल ट्रेंड के पीछे की वजह जान लेंगे तो अगली बार से आप भी इस खास रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जानें लोग ऐसा क्यों कर रहे।
इन दिनों काफी सारे लोग अपने मोबाइल को कांच के गिलास में रखकर सो रहे। वायरल हो रहे इस ट्रेंड के पीछे काफी बढ़िया लॉजिक छिपा है। जिसे आपने जान लिया तो जरूर फॉलो करने लगेंगे। ऐसे लोग जिनके लिए मॉर्निंग में उठना एक बड़ा टास्क होता है और अक्सर अपने अलार्म को स्नूज करके सो जाते हैं। वो इस ट्रिक को ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए आप भी जान लें आखिर मोबाइल को कांच के गिलास में डालने से क्या होगा।
फोन का अलार्म ज्यादा क्लियर सुनाई देगा
मोबाइल को जब बिस्तर या किसी प्लेन सतह पर रख दिया जाता है तो उसका स्पीकर दब जाता है। जिससे अलार्म की आवाज धीमी हो जाती है और लोगों को नींद में सुनाई नहीं देती है। जब मोबाइल को गिलास में सीधा खड़ा करके रखा जाता है तो स्पीकर का साउंड ज्यादा तेज सुनाई देता है और मोबाइल में किसी भी तरह सी सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं होती। ये ट्रिक उन लोगों के लिए अच्छी है जो ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं और अक्सर अलार्म मिस कर देते हैं।
बेड से उठने पर मजबूर कर देगी ये ट्रिक
अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर अलार्म को स्नूज करके दोबारा से सो जाते हैं तो कांच के गिलास में मोबाइल रखने की आदत आपके लिए सबसे अच्छी है। जब आप कांच के गिलास में मोबाइल को रखते हैं तो अलार्म बजने पर बिस्तर से उठकर टेबल तक जाना होगा और फिर मोबाइल को हाथ में लेकर अलार्म बंद करना पड़ेगा। इतने सारे स्टेप फॉलो करने के चक्कर में आपकी नींद जरूर खुल जाएगी और बार-बार स्नूज करके सोने का साइकल ब्रेक होगा।
बेड से दूर होगा मोबाइल
जो लोग बेड पर फोन रखकर सोते हैं, उनके लिए ये हैबिट अच्छी है। इससे फोन बेड से दूर होगा और इससे आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। पीएलओएस की स्टडी के मुताबिक स्मार्टफोन को बेड से दूर रखने पर नींद की क्वालिटी अच्छी होती है।
रात में स्क्रॉल करने की आदत पर ब्रेक लगेगा
रात को नींद खुली तो पास में रखा मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। जिससे रात की नींद खराब होती है। मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में पब्लिश रिसर्च जर्नल के मुताबिक फोन में आने वाले नोटिफिकेशन और वाइब्रेशन रात के समय नींद और स्लीप साइकल को डिस्टर्ब करता है।
ब्लू लाइट को कट करता है
रात को फोन आपने कांच के गिलास में करके टेबल पर रख दिया तो ये आदत आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है। बेड पर ब्लू लाइट का एक्सपोजर मेलाटोनिन को घटाता है, जब आप मोबाइल को बेड से दूर रखते हैं तो गहरी नींद आने में मदद मिलती है।
बेड टाइम रूटीन को रेगुलेट कर रहा
रात को बेड से हटाकर मोबाइल को कांच के गिलास में करके टेबल पर रखने से आप रात में किसी भी वक्त मोबाइल को स्क्रॉल करने, गैर जरूरी नोटिफिकेशन देखने से बच जाते हैं और आपका बेहतर बेड टाइम रूटीन बनता है। जिससे ना केवल नींद अच्छी आती है बल्कि टाइम से ना नींद खुलने में मदद मिलती है।
तो अगली बार से आप भी इस रूटीन को फॉलो करने लगेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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