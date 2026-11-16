16 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं नेशनल प्रेस डे? जानें इस साल की थीम
भारत में हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन आजाद और जिम्मेदार पत्रकारिता की अहमियत बताता है। जानिए इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई।
कभी आपने सोचा है कि सुबह उठते ही हम जो खबरें पढ़ते हैं, उनका हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है? किसी इलाके में पानी की परेशानी हो, सड़कें खराब हों या सरकार कोई नया फैसला ले, इन सबकी जानकारी हमें खबरों के जरिए ही मिलती है। लेकिन क्या हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना और उनकी सच्चाई सामने लाना पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी आजाद और जिम्मेदार पत्रकारिता की अहमियत बताने के लिए भारत में हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन हमें मीडिया की ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है।
16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे?
भारत में हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इसी दिन साल 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। इसी वजह से इस तारीख को चुना गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम देश में पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाए रखने और प्रेस की आजादी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना है।
नेशनल प्रेस डे सिर्फ पत्रकारों के लिए खास दिन नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव हर उस इंसान से है जो अखबार पढ़ता है, टीवी पर खबरें देखता है या मोबाइल पर न्यूज पढ़ता है। यह दिन बताता है कि किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का आजाद और जिम्मेदार होना कितना जरूरी है।
लोकतंत्र में क्यों जरूरी है मीडिया?
- किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है। सरकार क्या फैसले ले रही है, उन फैसलों का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और लोगों की समस्याओं पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये बातें मीडिया के जरिए सामने आती हैं।
- मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी वजह है कि पत्रकारिता सरकार और ताकतवर लोगों से सवाल पूछती है। अगर किसी इलाके में सड़कें खराब हैं, पानी की परेशानी है या सरकारी योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तो मीडिया इन मुद्दों को सामने ला सकता है। इससे आम लोगों की आवाज उन जगहों तक पहुंचती है, जहां उनकी बात सुनी जानी चाहिए।
प्रेस की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी
नेशनल प्रेस डे हमें यह भी याद दिलाता है कि पत्रकारिता में सिर्फ आजादी काफी नहीं है, जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी खबर को छापने या दिखाने से पहले उसकी सच्चाई जांचना जरूरी होता है। बिना पुष्टि के किसी दावे को खबर बना देना लोगों को गलत जानकारी दे सकता है। एक अच्छे पत्रकार की कोशिश होती है कि खबर में सभी जरूरी पक्षों की बात शामिल हो। अगर किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप लगाया जा रहा है, तो उसका पक्ष जानना भी जरूरी है। इसके अलावा खबर और अपनी राय के बीच फर्क रखना चाहिए।
नेशनल प्रेस डे 2026 की थीम क्या है?
- इस साल नेशनल प्रेस डे की थीम है- Journalism: Populist or Responsible। यह थीम आज के दौर में पत्रकारिता के सामने मौजूद एक बड़े सवाल पर ध्यान दिलाती है।
कई बार ऐसी खबरें और वीडियो ज्यादा देखे जाते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचते हैं या उनकी भावनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही अच्छी पत्रकारिता की पहचान नहीं है। अच्छी पत्रकारिता वही है, जिसमें खबर को पूरी तरह जांचने के बाद लोगों तक पहुंचाया जाए। इस थीम के जरिए यह समझाने की कोशिश है कि पत्रकारिता में लोकप्रियता से ज्यादा सच और लोगों का भरोसा मायने रखता है।
आज के समय में क्यों जरूरी है नेशनल प्रेस डे?
- आज सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें और वीडियो शेयर होते हैं। कई बार बिना जांचे-परखे गलत जानकारी भी तेजी से फैल जाती है। ऐसे में नेशनल प्रेस डे हमें याद दिलाता है कि खबर पढ़ते या शेयर करते समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
- इस तरह यह दिन सिर्फ पत्रकारों के काम को सम्मान देने का मौका नहीं है, बल्कि पाठकों को भी जागरूक बनाता है। एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस के साथ-साथ जागरूक पाठक भी मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें