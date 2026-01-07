Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़why my plant not flowering or dying after bring from nursery know tips of gardening
नर्सरी से पौधे घर लाने के बाद उसमे क्यों नहीं खिलते फूल? जानें पौधे चुनने और रखने का सही तरीका

नर्सरी से पौधे घर लाने के बाद उसमे क्यों नहीं खिलते फूल? जानें पौधे चुनने और रखने का सही तरीका

संक्षेप:

Gardening Tips: फूल वाले पौधे पसंद है लेकिन नर्सरी से पौधा घर लाने के बाद उसमे एक भी फूल नहीं खिलता या फिर पूरा पौधा ही मर जाता है। अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो गार्डनर हरीश से जान लें पौधे का सही चुनाव और उसे रखने का तरीका। जिससे खिलेंगे फूल और नहीं मरेगा पौधा।

Jan 07, 2026 01:20 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में नर्सरी में ढेर सारे फूल वाले पौधे मिलते हैं। जिसे देखकर अक्सर लोग उन प्लांट्स को खरीदते हैं और घर में लाकर लगाते हैं। लेकिन एक बार ये पौधे घर में ला कर गमले में रोप दिए जाएं तो इनमे या तो फूल ही नहीं खिलता या फिर पूरा पौधा ही मर जाता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है तो गार्डनर हरीश चंद्र जोशी की इन टिप्स को जरूर फॉलो कर लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फूल वाले पौधे सही चुनें

गार्डनर हरीश ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सही प्लांट चुनने का तरीका बताया है।

जैसे कि अगर आप फूल वाले पौधे को खरीदने के लिए नर्सरी गए हैं तो हमेशा ऐसे पौधे को चुनें जो ग्रोइंग स्टेज में हो और उसके फूल खिलने वाले हों। पूरी तरह से खिले हुए या पूरा ग्रो हो चुके पौधे को चुनने की गलती ना करें।

नर्सरी से पौधे घर लाने के बाद मर जाते हैं तो करें ये काम

अगर आपके पौधे भी नर्सरी से घर लाने के बाद ही मरने लगते हैं तो इस जरूरी स्टेप को फॉलो करें।

  • पौधे को नर्सरी से घर लाने के बाद फौरन किसी भी गमले में ना लगा दें।
  • हमेशा 5-7 दिनों के लिए पौधे को जैसे नर्सरी से लेकर आए हैं वैसे ही अपने गार्डन में धूप में रख दें।
  • दरअसल नर्सरी में पौधे को पर्याप्त मात्रा में खाद पानी दिया गया होता है। ऐसे में घर लाते ही अगर पौधे को गमले अपनी खाद वाली मिट्टी में लगाएंगे तो पौधा मरने लगेगा। इसलिए उसे पांच से सात दिन के लिए छोड़ दें।
  • फिर किसी भी मिट्टी लें और छह से आठ इंच के गमले में पौधे की मिट्टी पर लगी पन्नी को हटाकर गमले में रखें और बस ऊपर से मिट्टी डालकर गमले को भर दें और पानी दें।
  • 20-25 दिन के बाद उस फूल वाले पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर डालें, जिसमे पोटाश की मात्रा हो। जिससे पौधे में फूल खिलना शुरू हो जाएंगे और पौधा मरेगा नहीं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।